Избрана мера пресечения для бывшего вице-губернатора Приморья, обвиняемого в отмывании денег

Василию Усольцеву грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Администрация Приморского края

Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу, 11 сентября, избрал меру пресечения для Василия Усольцева, бывшего вице-губернатора Приморского края. Накануне следователи возбудили в его отношении уголовное дело по статье, связанной с отмыванием денег в особо крупном размере. Вторым человеком, который оказался на скамье подсудимых, был генеральный директор коммерческой компании, благодаря которому у экс-сотрудника администрации получилось легализовать деньги.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды –Владивосток» в пресс-службе Фрунзенского суда, представитель Фемиды назначил Василию Усольцеву меру пресечения - домашний арест. Ограничения в его отношения будут действовать не более двух месяцев.

Напомним, как полагают оперативники, случилось все в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года. Тогда господин Усольцев вопреки всем запретам на предпринимательскую деятельность участвовал в жизни двух коммерческих организаций. Чтобы не попасться силовикам, бывший вице-губернатор перевел при помощи подконтрольных ему лиц свыше 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Так он легализовал деньги, полученные преступным путем.

Стоит отметит, что генеральный директор упомянутой компании за этот период времени заключил больше 50 договоров процентного займа. Все для того, чтобы придать правомерный вид всей преступной схеме. В организации уже прошли обыски, правоохранители изъяли необходимую документацию.

Кстати, в декабре 2018 года Василий Усольцев уже был в роли фигуранта уголовного дела. Тогда его обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности. По приговору суда ему назначили наказание в виде штрафа – 6 миллионов 300 тысяч рублей. Вместе с тем, ему запретили занимать определенные должности на 2 года и 10 месяцев. Теперь господину Усольцеву грозит до 7 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева

Речь идет об отмывании 143,5 миллионов рублей (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14