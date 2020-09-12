Стало известно, почему шествие выпускников во Владивостоке решили не проводить

Во Владивостоке проходит фестиваль «В_город», но без парада выпускников. Фото: vlc.ru

Сегодня, 12 сентября, во Владивостоке проходит фестиваль «В_город». Изначально в программе мероприятий значилось шествие выпускников, однако от него решили отказаться.

Как объяснили в администрации Владивостока, отмена одного из элементов праздника связана с малым количеством участников шествия. Впрочем, на основную программу фестиваля это никак не повлияло. По-прежнему перекрыта Светланская улица, ограничения будут действовать до 16:00, а с полной программой фестиваля «В_город» можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в рамках проекта «В_город» планируется проводить фестивали раз в два месяца. Главными площадками праздника сегодня стала центральная улица города – Светланская, а также скверы Пушкинский, Адмиральский и им. Адмирала Невельского.

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