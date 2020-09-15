«Если бы с ними что-то случилось, как бы я дальше жил»: фельдшер вытащил своих медбратьев из горящей машины за несколько секунд до взрыва в Приморье

Мужчина вытащил из горящей машины двух своих коллег. Фото: Предоставлено героем публикации

ДТП, которое случилось в Находке в минувшее воскресенье, больше похоже на сцену из какого-то зрелищного кино. Иномарка с пьяным водителем на полной скорости врезалась в машину скорой помощи, которая ехала в противоположном направлении. В итоге УАЗ медиков перевернулся и загорелся. Огонь распространялся до дрожи быстро. Затем последовали взрывы. Ярко оранжевые языки беспощадно поглотили транспорт скорой.

Очевидцы, затаив дыхание, наблюдали за тем, как из густого столба дыба стала виднеться фигура человека. Живого. Неизвестный вытащил женщину из задней двери машины, а затем пошел к водителю и помог ему выйти через окно. Пользователи сети прозвали мистера «Х» героем. Лишь позже стало известно, что спасал людей фельдшер, который сам находился в УАЗе в момент аварии.

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДУМАЛ О НИХ, А НЕ О СЕБЕ»

Воскресенье. Обычный будний день для бригады скорой помощи. Для 31-летнего Максима 13 сентября стало настоящим испытанием на мужество и твердость характера. Вместе со своей коллегой фельдшер выехал на вызов пациента. На обратном пути случилась авария. «Тойота Калдина» на полной скорости врезалась в УАЗ с медиками. Позже станет известно о том, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В его крови нашли 3,2 промилле. Машина скорой перевернулась и загорелась. В этот момент в ней находились три человека, среди которых был Максим.

- Носилки выбили задние двери УАЗа. В голове была одна мысль – надо помочь выбраться коллегам. Потому что водительское сиденье уже было в огне, надо было действовать максимально быстро. Я понимал, что все это взрывоопасно. Мы в любой момент могли просто сгореть, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Максим Стеценко, фельдшер скорой помощи в Находке. – Тогда я помог выбраться из машины своей коллеге, которую зажало внутри после удара. Водителю я немного помог выйти из окна, потому что дверь была заблокирована и не открывалась. Как только мы все были на улице, огонь полностью охватил машину. Затем случился взрыв. Я не думал в этот момент о себе, думал о медбратьях. В первую очередь о них.

У Максима большая и дружная семья. Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас все медики и водитель скорой помощи находятся в больнице. В результате ДТП у них диагностировали и ожоги, и ушибы, и сотрясения. В данный момент им оказывается необходимая помощь специалистов.

ДВЕ СЕМЬИ – ЗА ОБЕИХ ГОРОЙ

Сам Максим, конечно, скромничает, и своему поступку особого значения не придает. Но вот его коллеги уверены, что фельдшер – герой, который проявил мужество и смелость в максимально стрессовой ситуации.

Дома героя ждет красавица-жена – Татьяна, педагог начальных классов, и трое замечательных детей. Две девочки – 8 лет и 1 год, и единственный сын – 5 лет. Супруга рада, что Максиму удалось не только спасти товарищей, но и выжить самому.

После выздоровление дома его ждут красавица-жена и трое детей. Фото: Предоставлено героем публикации

В скорой помощи Находки Максим трудится уже пять лет. Герой признается, что коллеги для него – не просто люди, с которыми он работает. Они – вторая семья.

- Мы уже давно вместе работаем и общаемся. Если бы с ними что-то случилось, как бы я дальше жил. Был момент испуга, когда все вылезли из машины, мы увидели, как взрывается машина, паника завладела мной, - вспоминает Максим. - Еще сотрясение сработало. Все вокруг кружилось, и осознания, как такового, не было.

Коллеги прозвали Максима настоящим героем. Фото: Предоставлено героем публикации

Пока в полиции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшей аварии, коллеги, друзья и родные Максима с нетерпением ждут его выписки. Сам он очень переживает за своих товарищей, которые в результате ДТП получили серьезные травмы. Фельдшер рассчитывает на то, что в скором будущем они прежним составом снова займут пост, чтобы спасать жизни. Но уже вместе.

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