«Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка минтайщикам больше не товарищ

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Шесть рыбопромышленных компаний, входящих в группу «РРПК», исключают из числа членов дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая. Такое решение было принято 15 сентября большинством голосов в ходе общего собрания, а предшествовало ему письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативами по реформированию рыбной отрасли страны, в котором РРПК предлагало продолжить перераспределение квот.

В том самом письме предлагалось перенаправить часть квот на добычу минтая и сельди тем предприятиям, которые в 2018 году получили право на инвестиционные квоты. Для многих крупных игроков рынка это означало бы потерять значительную часть ресурсов. Предложения РРПК получили отрицательные отзывы в Минсельхозе РФ и Росрыболовстве, против также выступили крупнейшие бизнес-объединения страны – РСПП, «Опора России», Торгово-промышленная палата, а также рыбацкое сообщество.

Вопрос подняли и в самой Ассоциации добытчиков минтая – организации, имеющей авторитет в том числе и на международном уровне. С оценкой инициатив РРПК Ассоциация посчитала возможным выступить только после общего обсуждения и выработки консолидированной позиции.

- Представители всех 30-ти предприятий - участников Ассоциации - обсудили предложения наших коллег, вопрос был заранее включен в повестку, о которой были заблаговременно проинформированы все члены АДМ. В ходе обсуждения на рассмотрение собрания от ряда участников поступило предложение об исключении из наших рядов шести компаний, входящих в группу РРПК. В итоге большинство участников Ассоциации проголосовали за это предложение, что по Уставу АДМ означает его однозначное принятие, - сообщил президент АДМ Алексей Буглак.

Основание для исключения - нарушение п.3.6 Устава ассоциации. В соответствии с Уставом Ассоциации добытчиков минтая «любой участник ассоциации может быть исключён из её состава за совершение действий, противоречащих целям и (или) задачам ассоциации». К основным целям ассоциации п.2.1 устава относит «обеспечение экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий». В Ассоциации считают, что предложение руководства РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов.

Также участники АДМ подвергли критике сам текст письма Мишустину, указав, в частности, что утверждения о том, что российские рыбаки якобы не хотят производить высокопереработанную продукцию из рыбы, не соответствуют действительности. При этом ряд участников АДМ производит такой продукции даже больше, чем РРПК.

Некорректным доводом посчитали и заверения РРПК о том, что программа «инвестиционных квот» уже показала свою эффективность.

- Трудно судить об эффективности того, чего еще нет. Новые суда – кроме двух для рыбколхоза им. Ленина на Камчатке – еще не введены в строй. В любом случае, только время покажет, что эффективно, а что просто сделано для перераспределения квот, - поделился своим видением один из участников АДМ.

Рыбопромышленники считают, что предлагаемые РРПК меры означают, что большинство членов АДМ может потерять совокупно порядка 300 тысяч тонн минтая в год, не говоря уже о тех предприятиях, которые не входят в объединение. При этом в зоне особого риска – малые и средние компании, а также градообразующие предприятия, которые на Дальнем Востоке действительно «тянут» на себе социально-экономическую ситуацию в прибрежных поселках.

В РРПК уже заявили, что считают свое исключение из Ассоциации незаконным и намерены добиваться отмены такого решения с помощью ФАС и правоохранительных органов.