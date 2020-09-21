Жители Приморья своими глазами увидят МКС: Роскосмос опубликовал график пролета над Владивостоком

Наблюдать МКС невооруженным глазом на ночном небе можно с 20 сентября по 10 октября Фото: pixabay.com

Смотреть в оба и смотреть на небо – вот что, что советуем жителям Приморья с сегодняшнего дня. На это есть свои причины. С 20 сентября можно стать свидетелем пролета Международной космической станции. «Звездное» шоу в ночном небе продлиться вплоть до 10 октября. В сухом остатке космические гастроли будут проходить в течение трех недель. Шансы увидеть МКС своими глазами предельно высоки, поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите наверх.

График пролета «орбитального дома» был опубликован государственной корпорацией «Роскосмос» в минувшее воскресенье.

- На большей части нашего государства начинается очередной сезон видимости пролетов Международной космической станции! И мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома, - сообщили они в своем Telegram-канале.

Ежедневно МКС будет следовать с юго-запада на юго-восток. Космическое шоу продлиться в течение нескольких минут, поэтому тут главное не пропустить. Кстати, яркость станции сравнима с Венерой, поэтому событие будет зрелищным. На борту станции находятся два российских космонавта: Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец американец Крис Кэссиди.

Напомним, что на минувшей неделе Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса», заявил о том, что жители Владивостока смогут увидеть запуск ракет в космос, не выходя из окон, из окон своих квартир. С такими темпами Приморский край рискует стать самым космическим регионом на Дальнем Востоке.

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