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Космическое шоу напротив Владивостока пообещал глава «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин сообщил, что ракеты с плавучего космодрома «Морской старт» смогут запускать недалеко от столицы Приморья
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Плавучий космодром Морской старт. Фото сайт s7space.ru

Плавучий космодром Морской старт. Фото сайт s7space.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что жители Владивостока смогут любоваться запуском ракет в космос из окон своих квартир. Речь идет о плавучем космодроме «Морской старт», который сейчас находится в порту Славянка. Заявление Рогозина прозвучало в видео, носящем название «Линия генерального, выпуск 5», появившемся в аккаунте чиновника YouTube 12 сентября, в субботу.

- При пусках на солнечно-синхронную орбиту он может вообще запускаться прям напротив Владивостока рядом с островом Русский. Представьте себе для города Владивостока, для его жителей видеть, никуда не выезжая из своего родного дома, пуск такой ракеты - это, конечно, будет и эффектно, и полезно, и привлекательно, - сказал глава космической госкомпании.

По словам Рогозина «Морской старт» планируют начать модернизировать в ноябре этого года. По предварительной оценке, необходимые для восстановления космодрома инвестиции могут превысить 35 миллиардов рублей. Модернизацию собираются проводить за счет частных и бюджетных инвестиций.

Ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала о том, что ракетно-космический комплекс получит собственную постоянную морскую стоянку в одной из бухт Приморского края. Нужно отметить, что ранее руководство «Роскосмоса» местом запуска ракет для «Морского старта» обычно называло экватор, где имеются наилучшие условия для запуска на экваториальную орбиту.

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