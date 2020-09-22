«Достали»: Виталий Наливкин взорвал из гранатомета офис микрозаймов в Приморье

Виталий Наливкин уничтожил офис микрозаймов. Фото: https://www.youtube.com/channel/UCxT6lMsQq4uC7yVfN6joLYA

Очередной блокбастер с Виталием Наливкиным, председателем вымышленного исполнительного комитета, набирает обороты в сети. На этот раз народный герой всерьез занялся микрокредитными организациями. Виталий Наливкин по сценарию отправился в рейд по Уссурийску, чтобы выявить нечистые на руку организации, которые работают в сговоре с коллекторскими агентствами.

Эпичное появление Виталия Наливкина в офисе начинается с вопроса: «Что вы тут делаете?» Девушка, сыгравшая роль сотрудницы компании, ни на шутку испугалась. И вот в следующую секунду ее рабочий ноутбук лечит вниз и разбивается вдребезги об пол. Председатель исполнительного комитета не выдержал. Терпеть дальше этот беспредел он не стал, приказал изъять всю документацию, чтобы разобраться с компанией.

Результаты проверки не заставили себя долго ждать. Как и расплата за непорядочную работу компании. Офис быстрых займов вывезли на пустырь, чтобы уничтожить. Надо отдать должное, способ Виталий Наливкин выбрал довольно таки зрелищный. Строение было взорвано им из гранатомета.

«Вот так вот! Вот теперь они все у меня сюда поедут, чтобы я ни одного в городе не видел. Достали» - завершил фильм пламенной речью сам Виталий Наливкин.

Напомним, что Виталий Наливкин - вымышленный чиновник из Уссурийска, которого создал юмористический проект BARAKudа. Видеоролики с Наливкиным и тем, как он «решает» проблемы населения, набирают сотни тысяч просмотров в сети.