«Молока хватит на всех»: в Приморье немецкая овчарка усыновила крошечных львят, брошенных родной мамой

Немецкая овчарка приняла двух львят, которые родились в тот же день, что и ее щенок. Фото: предоставлено зоопарком.

В мире животных очередная невероятная история создания новой семьи. На это раз героиня – овчарка Сандра, которая не так давно стала мамой маленького щеночка. Но ее подвиг, разумеется, не в этом - собака приютила крох из совершенно другого семейства. Она усыновила двух крошечных львят. И нет, это не шутка. Именно львят. Малышей, которых родила редчайшая белая львицы. Но инстинкты родительницы ей были чужды, а вот сердце Сандры полно любви и тепла, способного согреть еще и маленьких хищников.

МАМА БЕЗ МАТЕРИНСКОГО ИНСТИНКТА

Началось все несколько дней назад, когда в зоопарке «Белый лев» случилось пополнение. Сразу двух малышей родила белая львица Сирона. Это ее первый опыт материнства, который, к сожалению, не увенчался успехом. Специалисты связывают такое холодное отношение к детенышам с тем, что сама львица провела со своей родительницей очень мало времени. Грубо говоря, Сирона просто не знала, как нужно быть мамой, поэтому пошла по обратному пути. Львята были на грани истощения. Медлить уже было просто опасно, поэтому ветеринары забили тревогу.

- Когда она родила, она очень легко к ним отнеслась. Малыши толком еще ничего не видят, лезут к ней, просят кушать, а она их отпинывает, поэтому вчера я решился зайти и забрать малышей оттуда, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктор Агафонов, директор зоопарка «Белый лев». - Я провел анализ и пришел к выводу, что приучать их сразу к бутылочке – не лучшее решение, могут начаться проблемы с пищеварением. За сутки я кинул клич по группам в Инстаграме. Откликнулись несколько людей. Мы были готовы взять и бездомную собаку, а затем ее стерилизовать. Но откликнулась девушка из города Артема - Юлия. За что ей огромное спасибо. Это прекрасный человек, который очень помог нам.

Восьмилетняя овчарка по кличке Сандра родила щенка буквально пять дней назад. Совпадение, но в тот же день на свет появились и африканские львята. Поэтому собака была идеальным кандидатом на роль приемной мамы для хищных кошек. Большая удача и в том, что у нее только один родной щенок. Как говорят специалисты, «поэтому молока хватит всем». Более того, сучье молоко максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львенка.

СОБАКА КОШКЕ ДРУГ

Примечательно, но Сандра оказалась как раз из классических собак, которая испытывала лютую ненависть к кошкам. Даже загрызла нескольких, поэтому было важно обезопасить львят от трагического исхода. По чудесному стечению обстоятельств, овчарка приняла их как родных. Специалистам удалось дать установку, чтобы та не вела себя как раньше. Сандра даже стала лояльна к двум кошкам, которые живут на территории зоопарка. Кстати, самим ветеринарам пришлось пойти на хитрость, чтобы львята стали для овчарки не объектом ненависти, а детенышами.

Теперь у собаки щенок и два львенка. Фото: предоставлено зоопарком.

- Вчера я взял щенка, обтер его вместе со львятами, чтобы они приняли более или менее общий запах. Так мы еще и познакомили малышей друг другом, - говорит Виктор. - Теперь щенок вместе с львятами и овчаркой больше суток. Все хорошо. Такая методика применяется в передовых зарубежных зоопарках. Когда детеныши одного вида животных выкармливает мать другого вида. Это довольно-таки редкое явление. Потому что не все матери принимают чужих детей.

Сандра и ее героическое интернациональное материнство в очередной раз доказывает - чужих детей не бывает. Даже если речь идет о природных врагах, таких как кошка с собакой.

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