Мама. Для всех нас это слово совершенно особенное. А сколько в нем таится тепла, нежности и заботы. Не сосчитать. Удивительно, но все эти качества встречаются не только у людей, но и в мире животных. В этом материале мы собрали уникальные истории о том, как мамы спасли от погибели крох, которые не имеют к их семейству никакого отношения. Мамочки оказались в нужное время, в нужном месте. А главное - смогли усыновить и удочерить малышей, чтобы спасти их. Истории, доказывающие, что чужих детей не бывает. Истории о том, что «мама» - звучит гордо.

МАМА - СОБАКА, РЕБЕНОК - ЛЕОПАРД

Первая в списке наших супермамочек – золотистый ретривер по кличке Тесси. В 2017 году она стала приемной мамой, вы не поверите, для самки африканского леопарда в зоопарке «Садгород» во Владивостоке. Отобрать котенка у родной мамы – было вынужденным решением, так как она убивала всех своих детенышей. Питаться из бутылочка новорожденная отказалась. Тогда сотрудники зоопарка решили отдать малыша Тесси, которая уже выхаживала своих новорожденных щенят. В итоге под опекой у собаки оказались пять крох – четыре родных щеночка и один котенок леопарда.

Не та мать, что родила, а та, что ... выкормила. Фото: зоопарк "Садгород".

Ретривер отнеслась к приемному малышу очень трепетно и приняла новобранца в семью. Кормила и вылизывала его как родного. Да и сами детеныши легко нашли общий язык друг с другом, разрушая стереотипы о многолетней войне кошек и собак.

Кроху собака приняла как родного. Фото: зоопарк "Садгород".

Виктор Агафонов, ветеринар зоопарка, несколько лет назад говорил о том, что за три недели жизни в приемной семье малышка леопарда быстро прибавила в весе. Спустя 1,5 месяца, благодаря заботе приемной мамочки Тесси, Мила (так назвали крошечную хищницу), начала питаться сама. Это ли не чудо материнства.

СЮРПРИЗ В ДУПЛЕ

Не менее трогательная история пришла к нам из Крыма. Точнее - из Бахчисарайского парка, в котором есть контактный зоопарк – там появилась необычная семья, но начнем по порядку. В прошлом году ветер повалил дерево в Бахчисарае. Коммунальщики начали убирать трухлявый ствол и неожиданно услышали какой-то писк. Заглянули в дупло и увидели трех крохотных бельчат, у них там было гнездо. Мамы поблизости не оказалось – сбежала, а это значит дети в опасности, ведь выжить одним без родительницы для них задача невыполнимая. Комочки еще были слепыми, пройти мимо них работники не смогли – положили в рукавицы и принесли в контактный зоопарк за помощью. Местные ветеринары сразу заявили – выкормить их из пипетки-бутылочки практически невозможно. И тут началось самое интересное.

Бельчата выжили лишь благодаря Мурке.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

По счастливому стечению обстоятельств в день, когда ветеринарам принесли бельчат, в зоопарке окатилась блудливая зеленоглазая кошка. Сначала даму хотели выгнать, но потом узнали, что она ждет котят и пожалели. Оставили. Оказалось – совсем не зря. Мурка – так назвали многодетную мать, родила четырех малышей и приняла осиротевших бельчат. Те, кстати, оказались очень активными: растолкали родных малышей и присосались к маме-кошке как к родной. Да и та за ними ухаживала наравне с котятами.

В итоге счастливая многодетная и «многонациональная» семья осталась жить в зоопарке. А зеленоглазая Мурка, к которой раньше относились, мягко говоря, не очень, обрела народную любовь.

БЕЛЬЧОНОК ПО ИМЕНИ КОТИК

Еще одно чудо свершилось в прошлом году с другим бельчонком в Иркутске. Маленького рыжика скинули с дерева вороны, и он остался совсем один. Кроме того, падение для малыша стало роковым – из-за сильного ушиба у него полностью отказали задние лапки. Ветеринары тогда не давали утешительных прогнозов. Однако ему была предписана другая судьба, и он выздоровел. И все благодаря приемной кошачьей семье.

Кошка Даша приняла малыша и кормила его вместе со своими котятами. Работники зоогалерии рассказывали тогда о том, что мама давала раненному бельчонку не только молоко, но грела сиротку, вылизывала ее и делала массаж лапками.

Даша исцелила малыша. Фото: иркутская зоогалерея в соцсетях.

Вы не поверите, но спустя несколько дней свершилось невозможное – бельчонок зашевелил конечностями. Через неделю и вовсе забегал. Окрепшего и полного сил бельчонка назвали Котиком. Теперь он живет в отдельном вольере, где за ним ухаживают работники зоогалереи. Каждый здесь помнит, что Котик выжил лишь благодаря супермаме Даше.

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ И КОЗА РОЗА

На этот раз никаких лапок. История о парнокопытных. Не менее удивительная и не менее трогательная. В июне прошлого года в Алуште грибники вместе с детьми нашли маленькую косулю. Ей на тот момент было не больше недели. Где была мама – неизвестно. Вероятно, из-за страха обессиленный малыш решил пойти за людьми. Те, поняли – нужно срочно найти пятнистому крохе новый дом. В итоге за помощью обратились в барчисарайский «Парк миниатюр».

И тут спасти сироту помогла приемная мама из другого семейства парнокопытных. Героиня зоопарка – коза Роза. Она полюбила детеныша как родного: кормила его каждый три часа и в итоге выходила.

Дети, которые принесли косуленка в зоопарк, попросили назвать малыша Серебряное копытце. Желание маленьких помощников выполнили. В итоге малыш, носящий имя козленка из одноименной сказки, остался в парке жить и нашел общий язык с другими жильцами. Теперь он чувствует себя «своим среди своих».

КОТЯТА, ЕЖАТА, ЩЕНЯТА

Уж простят нас все предыдущие героини, но в этом году титул мамы года должен достаться кошке Маше из Приморья. Сейчас расскажем почему.

Маша – бездомная кошка, которая не так давно окатилась. На свет появились три очаровательных комочка. Только вот дома у Маши не было. Жила на гарнизоне, скиталась то там, то тут. Если бы не осиротевшие ежики, так и осталась бы кошка на улице. Но ей, вероятно, была предначертана другая судьба – стать супермамой. Притом не только для своих котят, но и для малышей, не имеющих ничего общего с кошачьим семейством.

Фото: предоставлено ветеринарной клиникой "Кот и Пес".

Сперва Маше в ветеринарную клинику «Кот и Пес» принесли десятерых ежат, которые по трагической случайности осиротели. К сожалению, девять из них погибли. Выжить удалось только одному. Ему дали имя Егор и продолжили ухаживать в ветеринарной клинике. Теперь специалисты сами кормят малыша, консультируясь с коллегами из другого региона.

Кошка стала мамой для 10 ежат, но выжить удалось только одному. Фото: предоставлено ветеринарной клиникой "Кот и Пес".

Спустя несколько дней после усыновления ежат, в одном из волонтерских чатов появилось сообщение о том, что у трассы нашли крохотного щенка. На нем еще даже пуповина была не обрезана. «Есть кормящая сучка?» - задал вопрос в чате парень, который нашел малыша. «Кормящая есть, только не собака, а кошка».

В итоге щенка дали на воспитание Маше, и она приняла нового малыша. Кормила его вместе со своими крохами, вылизывала его как родного. Тем более, после ежиков мыть гладкого щенка - одно удовольствие. Сейчас щенок чувствует себя хорошо, и все это благодаря Маше.

После ежей Маше принесли щенка. Фото: предоставлено ветеринарной клиникой "Кот и Пес".

В итоге приморская кошка стала безоговорочным лидером, потому что исполнила роль матери для малышей из двух тотальных не близких ей семейств.

Резюмируя, скажем, что каждый год в разных уголках нашей страны животные доказывают – чужих детей не бывает. Это ли не чудо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама года: в Приморье кошка сперва усыновила ежика, а потом крошечного щенка

На этот раз многодетной даме пришлось прикормить собачку, которую нашли на обочине дороги [фото, эксклюзив kp.ru]

Чужих детей не бывает: кошка прикормила осиротевших новорожденных ежат в Приморье, чтобы спасти их от погибели

Приемная мама взялась за спасение крохотных колючек и кормила их вместе с родными котятами [фото]

Кошку, усыновившую троих бельчат, поселили в зимний вольер гиббонов Бахчисарайского зоопарка

Поклонники удивительной мурки-супермамы записываются в очередь на ее котят [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14