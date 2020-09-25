В психдиспансер отправили неизвестного, напавшего на врио министра здравоохранения Камчатки

Неизвестный напал на министра во время приема граждан. Фото: Правительство Камчатского края

Напавшего на Марину Волкову, врио министра здравоохранения Камчатского края, отправили в психологический диспансер. По информации источника «КП-Владивосток» мужчина страдает расстройством личности и нуждается в лечении. Отправят ли его на принудительное – пока неизвестно.

Напомним, что 23 сентября на личный прием к врио министра здравоохранения Камчатского края Марине Волковой пришел неизвестный мужчина. По рассказам самой чиновницы, он сперва высказывал претензии на счет оказания ему медицинский услуг, затем, молча, прыснул в лицо министру из перцового баллончика. Но на этом мужчина не остановился. Встал, подошел к Марине Волковой вплотную и прыснул еще раз. Сама чиновница вспоминает, что он целился ей прямо в глаза.

К счастью, министр вовремя смогла закрыть лицо руками, поэтому последствия от встречи со злоумышленником не были роковыми. Уже на следующий день Марина Волкова была на рабочем месте. Однако после инцидента она больше не станет принимать граждан, теперь только в режиме онлайн.

Следователи возбудили в отношении нападавшего уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Была ли целью неизвестного Марина Волкова или мужчина планировал напасть на Елену Сорокину, врио министра здравоохранения, которая ушла в отпуск с последующим увольнением - пока неизвестно. Тем временем мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Только в случае, если его признают невменяемым, придется пройти принудительное лечение.

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