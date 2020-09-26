ДТП с самосвалом и детьми в Приморье 26 сентября 2020: в кабине тоже сидел ребенок

Кадр видеорегистратора, момент трагедии

Резонансное ДТП с самосвалом и детьми произошло в Приморье 26 сентября 2020, погибла девочка, есть пострадавшие. Собрали все, что известно на данный момент.

ДТП произошло на трассе Владивосток – Находка рядом с городом Фокино. Если еще точнее, между селами Домашлино и Руднево, возле пляжа «Песочница» (Тин-Кан). В районе 15:00.

Водитель самосвала с грунтов двигался в сторону Находки, когда перед ним стал тормозить Honda CR-V, пропуская пешеходов. Затормозить водитель грузовика не успел, и попытался уйти от столкновения на встречную полосу. К несчастью, пешеходы – большая часть из них дети - уже почти перебежали дорогу и попали под колеса самосвала. Honda место происшествия сразу же покинула.

На месте погибла одна девочка, еще две, как сообщают очевидцы, в тяжелом состоянии госпитализированы.

Маты и всхлипы: трагедия попала на видеорегистратор

Корреспонденту «КП-Владивосток» удалось получить видео из кабины самосвала. На регистраторе хорошо видны все обстоятельства трагедии. Группа людей переходила дорогу в том месте, где отсутствуют пешеходные переходы. Убедились, что кроссовер их пропускает, а вот что следом едет самосвал, они, кажется, не увидели.

Дорогу переходили двое взрослых и четверо детей. Услышав сигнал самосвала, все растерялись и начали вести себя по-разному. Одна женщина с ребенком за руку побежала быстрее, а другая наоборот остановилась, а дети… оказались под колесами. Водитель самосвала в ключевой момент просто не понимал, вправо или влево уходить.

На незацензуренной версии видео видео слышны маты водителя и всхлипы сидевшего в кабине ребенка. Слабонервным не смотреть.

Версия полиции

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. По предварительной информации, грузовой двигался в поселок Павловск. Наезд на несовершеннолетних произошел в район 99 км автодороги « Артем – Находка». Две девочки 8 и 9 лет были в сопровождении родителей. Одна девочка скончалась на месте происшествия, вторая - госпитализирована в тяжелом состоянии.

У 48 летнего водителя самосвала вся путевая документация в наличии, есть отметки медика, механика, диспетчера. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки и медицинского заключения будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место трагедии. Фото: УМВД по ПК

Рассказывают жители Фокино

Самосвал был груженый булыжниками. Под завязку. Водитель ехал не один, в кабине с мальчиком 12 лет, сын его подруги. Это он кричит на видео.

Погибшую девочку зовут Настя С. Дедушка у нее военный и в Фокино далеко не последний человек. С ней дорогу вместе переходила ее мама. У них неподалеку дача, где они отдыхали. Видимо, были на море и возвращались, переходили дорогу.

Спасти Настю было нельзя, к сожалению.

Погибшая девочка. Фото: соцсети

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