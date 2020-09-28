На старт, внимание, X-марш! Автопробег «Чем гордится Приморье» взял курс на Михайловку

Команда «Комсомольской правды» отправляется в автопробег «Чем гордится Приморье». Фото: Юрий Омелянский.

Утром в понедельник на площадке перед дилерским центром «Авторитет-Авто+» в пригороде Владивостока привычно завели двигатель кроссовера Nissan X-Trail. Правда, выглядел он при этом весьма необычно. Наклейки по бортам машины непрозрачно намекали, что машина собирается в дальнюю дорогу, в автопробег, организованный «Комсомольской правдой» при участии генеральных партнеров - мировой производитель шин TOYO TIRES и производитель японского синтетического моторного масла MOLYGREEN.

Автопробег «Чем гордится Приморье» стартовал из Владивостока 28 сентября. В составе экипажа журналисты, блогеры, профессиональные фотографы и видеооператоры и не только. Вместе мы проедем порядка 2 тысяч километров по родному краю и посетим порядка десяти строящихся и действующих на данный момент предприятий, которые обеспечивают приморцев рабочими местами и полезными продуктами. Мы расскажем о том, как устроено производство, и познакомим с людьми, благодаря которому Приморью есть чем гордиться.

Официальный автомобиль нашего автопробега - Nissan X-Trail. Фото: Александр Хитров.

О всех приключениях, а им точно найдется место в автопробеге, мы расскажем на сайте dv.kp.ru и в Инстаграме «Комсомольской правды Владивосток» @dvkp.ru. Ежедневно с 9:00 до 10:00 на радио «Комсомольская правда Приморье» участники автопробега в прямом эфире будут рассказывать о том, что уже удалось увидеть и посетить, а также делиться с вами дальнейшим маршрутом. В свою очередь вас ждут розыгрыши призов от партнеров.

А пока день первый. Команда автопробега взяла курс на Михайловский район, село Дубки, где мы посетим новый свинокомплекс компании «Русагро». Сюда уже доставили чартерными рейсами первую партию хрюшек датской генетики, а в следующем году первая продукция мясного комплекса попадет на наши прилавки. К концу 2021 года в компании будет работать порядка 2 тысяч человек, и это очень хорошая новость для местных специалистов, в том числе и начинающих. Здесь ждут ветврачей, зоотехников, специалистов по работе с зерном и многих других. Мы постараемся подробно рассказать, какие условия создаются здесь для приморцев.

Затем нас ждет переезд в Октябрьский район, село Старореченское, где на берегу реки Раздольная приморские фермеры выращивают качественную и доступную населению края садовую землянику. Это реальный проект, реализованный за счет государственной поддержки со стороны министерства сельского хозяйства. Об этом мы поговорим подробно, а также о том, как удается выращивать в Приморье садовую землянику в открытом и закрытом грунтах, какая техника применяется, как специальные насекомые помогут отказаться от использования пестицидов и почему наша ягода вкуснее китайской.

Первая ночь застанет автопробег «Чем гордится Приморье» в поселке Кировский. Здесь нашу команду принимает гостиница с говорящим названием «Уют» (пгт Кировский, ул. Ленинская, 38). Здесь будет все необходимое, чтобы отдохнуть и с новыми силами отправиться изучать Приморье.

На следующий день мы посетим главный курорт Приморского края – Шмаковку, компанию «Славда», где разливается знаменитая вода «Монастырская» и напитки на ее основе. В последующие дни побываем на птицефабрике Уссурийская, полях «Русагро», посетим сыроварню в селе Алексей-Никольское, водохранилище в Уссурийском городском округе, попадем на новый завод «Доброфлота» по переработке филе минтая с безотходным производством в Большом Камне, узнаем, как производят квасы, лимонад и другие напитки на заводе «ПартизанскПиво» в Партизанске.

Пока коротко, но планы амбициозные: мы сделаем материал по каждому предприятию, итоги автопробега подведем большим мультимедийным лонгридом. И тут нужно сказать несколько важных слов о тех, благодаря кому автопробег получился.

Вся команда в сборе и отправляется в автопробег. Фото: Александр Хитров.

Официальный автомобиль нашего автопробега не нуждается в представлении. Огромный, надежный, японский. Nissan X-Trail. В пути мы расскажем о его преимуществах – подвеске и системе полного привода, интеллектуальных помощниках водителя, комфортном салоне с панорамной крышей, просторном багажнике и так далее. Автомобиль предоставил генеральный партнер автопробега - официальный дилер Nissan «Авторитет-Авто+». В наличии новые кроссоверы Nissan по специальным ценам. Можно обменять автомобиль с выгодой до 300 тысяч рублей по программе трейд-ин.

- Мы хотим, чтобы вы протестировали этот автомобиль, посмотрели его в деле, показали его приморцам. У нас до сих пор встречаются предубеждения на счёт дилерских автомобилей. Хотим, чтобы вы убедились, что новый автомобиль - это огромное количество преимуществ, таких как гарантия на все агрегаты, что обслуживание в дилерском центре - это доступно и экономит деньги, - рассказал руководитель отдела продаж официального дилера Nissan «Авторитет-Авто+».

Он также выделил три особенно впечатляющие, на его взгляд, функции в новом Nissan X-Trail: камера с круговым обзором 360, огромный багажник с системой открывания без рук и новые фары с системой адаптации к встречным водителям.

- Приятно отправляться в пробег на настолько умной машине. Она следит за полосой, сама включает ближний или дальний свет, она даже напомнила мне с утра, что нужно бы выпить кофе. Чувствую, путешествие будет интересным. Настроение у всех отличное. Сняли старт со всех ракурсов, поехали! - говорит главный редактор «КП-Владивосток» Сергей Ланин, сегодня он за рулем.

Участники автопробега проедут порядка 2 тысяч километров по дорогам Приморского края. Фото: Александр Хитров.

Генеральный партнёр автопробега - TOYO TIRES. Японская компания, мировой производитель шин. 75 лет компания разрабатывает и производит первоклассные шины с высокими эксплуатационными характеристиками для легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и грузовиков.

Моторное масло MOLYGREEN с нами уже не первый автопробег в статусе генерального партнера. Мы разыграем среди наших читателей 20 литров японского синтетического моторного масла с новейшей формулой присадок для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Конкурс пройдет в Инстаграме «Комсомольской правды Владивосток».

Топливный партнер автопробега ООО «УссурНефтеПродукт» - ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае.

Генеральный партнер автопробега - японские масла MOLYGREEN. Фото: Антон Блохин

Встречаемся каждый будний день с понедельника по пятницу в 9:00 на радио «Комсомольская правда» в шоу «Что приморцу хороШОУ», где мы в прямом эфире и прямо с колес рассказываем о своих приключениях, делимся впечатлениями и планами, проводим интервью и разыгрываем подарки. А также следите за ежедневными отчетами на сайте Kp.ru.

До встречи на сайте, в соцсетях и в эфире радио Комсомольская правда. Фото: Ксения Кубекина

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