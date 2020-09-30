Как сэкономить на регистрации авто в ГИБДД

Немногие знают, что с начала 2020 года при регистрации авто в ГИБДД вовсе не обязательно платить полную пошлину за номера, которые вам по каким-то причинам не нужны. Теперь автовладельцы могут получить «виртуальный госномер». Такая услуга нужна в первую очередь автомобилистам, регистрирующим машины в регионе, где они не прописаны. Зачем это нам? Давайте разберемся.

Не так давно в России приняли новый ГОСТ, который разрешает устанавливать для автомобилей так называемые «квадратные» номера. Справедливости ради, это не совсем квадрат, это двухстрочные регистрационные знаки размером 290х170 мм. Просто так легче называть в сравнении с привычными «длинными» - 520х112 мм.

Ставить «квадратные» можно только на заднюю часть автомобиля, но вот в чем проблема: в ГИБДД при регистрации авто вам все равно выдадут два «длинных» номера, даже если у вас типичная праворульная японка. Оплаченный номер придется выкинуть в мусорку.

Так как же сэкономить? С этого года действуют новые Правила государственной регистрации транспортных средств, они разрешают получать номера не только в отделениях ГИБДД, но и в сторонних организациях, осуществляющих изготовление государственных номеров. Госпошлина при этом будет меньше, вам выдадут ПТС и СОР, в котором уже указан госномер, присвоенный автомобилю. А дальше вы делаете себе номера такие, какие нужны именно вам, там где дешевле или просто удобнее.

Полная пошлина при получении номеров в ГИБДД составила бы 2850 рублей, в случае виртуальных номеров - 850 рублей. Для тех, кто записывается по Госуслугам - 595 рублей.

Специалисты компании «Госномер 25» посчитали, что можно тем самым сэкономить до 1000 рублей. При этом вам не придется куда-то специально ехать, свои номера вы заберете, выходя из здания ГИБДД. Компания печатает номера во Владивостоке, Находке и Уссурийске. Есть доставка на любой адрес по всему Дальневосточному федеральному округу. Телефон 8-964-444-000-4.

С начала года уже сотни тысяч водителей по всей России воспользовались услугой «виртуальные номера». Но стоит помнить, что установка «квадратных» номеров на переднюю часть автомобиля сейчас не предусмотрена.