«Вплоть до увольнения»: губернатор Приморья отреагировал на скандал с гранитными лавочками Владивостока

Активные жители Владивостока необычно выразили свой протест против новых лавочек в центре города. Фото: VL.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вмешался в ситуацию с теперь уже скандально известными на всю страну гранитными лавками, установленными на центральной площади Владивостока.

Вчера, 29 сентября, активные жители Владивостока, считающие, что новые лавки более походят на мемориальные объекты, которым место на кладбище, принесли к скамейкам венки с траурными лентами. Надписи на лентах гласили: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда».

Глава региона отметил, что архитектурные решения городских чиновников не раз становились объектом негативных публикаций в СМИ и массовых жалоб граждан в соцсетях. Исходя из этого, по мнению Кожемяко, во Владивостоке необходимо создать архитектурный совет с участием архитекторов, городских и краевых властей и обязательно общественности. И впредь решения по благоустройству краевого центра должны приниматься сообща, передает точку зрения губернатора пресс-служба правительства Приморья.

По факту закупки гранитных лавок и вазонов прокуратура начала проверку Фото: vlc.ru

Также сообщается, что «сотрудники и руководители дорожного Управления администрации Владивостока, которые принимали участие в разработке проектно-сметной документации, технического задания по закупке и установке гранитных лавочек в центре Владивостока, ее согласовывали и утверждали без учета мнения архитекторов и жителей города, должны быть наказаны вплоть до увольнения».

Дизайн-проект тех самых скандальных лавочек Фото: vlc.ru

Надо отметить, что гранитные лавочки привлекли внимание не только руководителя края, но и прокуратуры Владивостока. Как сообщили представители ведомства, начата проверка по факту закупки муниципалитетом гранитных скамеек и вазонов. Прокуроры дадут свою оценку «исполнения уполномоченными должностными лицами администрации города Владивостока законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок».

Установка и монтаж гранитных лавочек на центральной площади Владивостока. Фото: vlc.ru

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