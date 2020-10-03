Есть ли катастрофа? Минприроды Камчатки заявило о чистом Халактырском пляже и нормальной морской воде

Минприроды Камчатки заявил о чистом пляже и нормальной морской воде. Скрин из видео minprir_kamchatka

Халактырский пляж в Авачинском заливе на Камчатке, где ранее было зафиксировано загрязнение нефтепродуктами, в субботу выглядит чистым, цвет воды - нормальным, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Специалисты министерства опубликовали в своем официальном аккаунте-инстаграм видео, в котором опровергли заявления местных жителей о масштабе экологической катастрофе.

- Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС, - подписали ролик представители минприроды.

Пост вызвал множество негативных комментариев от интернет-пользователей. Главная мысль у них прослеживается одна: насколько опубликованные кадры соответствуют действительности?

Как бы то ни было, Госдума уже взяла под контроль загрязнение вод на Камчатке и попросила Росприроднадзор подключиться к делу. Вероятно, в экологической катастрофе виноваты нефтепродукты, разлитые возле побережья.

Напомним, признаки попадания в морскую воду отравляющих веществ заметили еще в сентябре этого года. На днях же стало известно о том, что в Тихом океане по неизвестной причине сотнями погибают морские обитатели.