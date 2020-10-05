«Роскошная фигура»: сексуальная брюнетка из Приморья станцевала для бизнесмена на «Давай поженимся»

Жительница Владивостока станцевала для жениха на федеральном канале. Фото: скрин видео передачи "Давай поженимся".

Уже не в первый раз жителей Приморья замечают на федеральных телеканалах. Как ни странно, одним из самых излюбленных мест является шоу «Давай поженимся». На этот раз покорить программу и побороться за сердце жениха решила 31-летняя Вера из Владивостока.

С первых секунд ее презентации ясно, что дама – вообще не промах и подготовилась к съемкам телепередачи заранее. Алое платье в пол с откровенными вырезами, яркий макияж, легкая укладка – тому доказательство. Необычный рассказ о себе, о своих прошлых отношениях и о том, чего стоило Вере операция по увеличению груди, смутили и жениха, и его друзей. Но самое интересное было впереди. Сюрприз. Дальневосточница явно знает толк в них.

На сцену вынесли стул. Заиграла медленная музыка. Вера начала плавно двигаться, демонстрируя не только роскошное атласное красное платье, интригующе оголяющее выдающиеся части ее тела, но и татуировки. Танец явно пришелся по душе мужской половине зрительского зала. Да что уж, даже невесты оценили ее фигуру и умение танцевать.

К сожалению, манипуляции с эротическими танцами не сработали. Оказалось, что жениха этим не покорить, и он предпочел Вере другую. Жительница Приморья в этот день так и не услышала желанное: «давай поженимся».

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