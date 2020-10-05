Загрязнение Тихого океана на Камчатке, последние новости – власти озвучили основные причины экологического бедствия

Окончательная версия причин происшествия станет известна лишь по результатам исследований. Фото: @kristy_rozenberg

В правительстве Камчатского края 5 октября озвучили несколько вариантов того, что могло стать причиной гибели морских животных на Халактырском пляже у Тихого океана. На брифинге, который прошел в понедельник, все версии озвучил глава региона.

- Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ. Ученые говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью. Но сейчас говорить о какой-то конкретной версии у нас нет оснований. Мы ждём расширенных результатов проб, - сказал Владимир Солодов, губернатор Камчатки.

Вместе с тем, после случившегося на полуострове власти разработали мобильные передвижные лаборатории, которые смогут брать пробы воздуха в районе Халактырского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Более того, чтобы исследовать состояние Тихого океана, на Камчатку приедут ученые из других городов. В частности речь о специалистах ДВФУ, которые обозначили свою готовность помочь коллегам.

Кстати, окулисты терапевтического отделения краевой больницы будут вести прием круглосуточно. Связано это также с ситуацией на Халактырском пляже. Напомним, что несколько дней назад серферы, которые находились на побережье, начали жаловаться на плохое самочувствие и временную потерю зрения.

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