Ждали десять лет: обновляются стандарты автомобильных масел

В этом году закончилось 10-летнее ожидание обновления стандартов смазочных материалов! Начиная с мая Американский институт нефти (API) начал выдавать лицензии производителям моторных масел о соответствии новейшим спецификациям API SP и ILSAC GF-6 для бензиновых двигателей легкового автотранспорта.

Давайте разберемся, для чего потребовались эти новации, и что они принесут водителям всего мира.

По сути, это очередной компромисс между законодателями и автоконцернами. Первые требовали большей экологичности и экономичности. Вторые хотели, чтобы производители масел компенсировали недочеты авто-инженеров, допущенные при создании современных двигателей.

Самые серьезные проблемы были выявлены в двигателях с турбонаддувом (Т) и прямым впрыском топлива(GDI). Головной боли добавило использование сажевых фильтров (DPF) и катализаторов, массовое производство двигателей малого объема, а также увеличение их мощности.

Для владельцев двигателей с ТGDI масла новейшего стандарта станут настоящим спасением. Они должны решить давнюю проблему таких моторов с преждевременным зажиганием на низких оборотах(LSPI). Это аномальное воспламенение топливо-воздушной смеси, которое происходит раньше положенного времени. LSPI приводит к разрушению элементов поршневой группы. Также в подобных двигателях образуется больше отложений, что ведет к залеганию поршневых колец и загрязнению инжекторов. Активно шлам скапливается и в самом турбокомпрессоре. Использование цепи в приводе ГРМ современных двигателей способствует ускоренной деструкции масла, что в свою очередь в сочетании с образовавшимися при сгорании кислот и сажи в двигателях с непосредственным впрыском, приводит к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу, а также ускоренному износу самой цепи привода ГРМ или разрыву цепи. Именно для предотвращения всех этих неприятностей создавались новые стандарты.

Стоит обратить внимание на обновленные масла и тем, у кого нет двигателя с ТGDI, ведь эксплуатационные характеристики новых спецификаций серьезно выросли по сравнению с более ранними категориями. Теперь это и полная совместимость с элементами системы очистки выхлопных газов, превосходный контроль образования отложений и шлама, продление срока службы двигателя, его надежная работа, увеличенный моторесурс и, конечно же, значительная экономия топлива!

Отметим, что моторные масла категории API SP совместимы с этанол-содержащим топливом до E85 и могут заменять масла предыдущих категорий API, если это не противоречит рекомендациям производителя двигателя автомобиля.

Что же касается международного стандарта ILSAC GF-6, то он содержит две категории: GF-6A и GF-6B. Основная разница между ними заключается в показателях класса вязкости и высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига.

Категория GF-6A полностью совместима с более ранней GF-5 и полностью соответствует категории API SP, что дает потребителю все ее преимущества при использовании всесезонных масел классов вязкостей SAE: 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 и 10W-30.

Масла GF-6B по своей эффективности не уступают маслам GF-6A, но стандарт распространяется только на моторные масла класса вязкости SAE 0W-16, при этом выигрывая по показателям топливной экономии.

Сравнение характеристик нового стандарта с предыдущим

