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Экономика

Ждали десять лет: обновляются стандарты автомобильных масел

Это долгожданный компромисс между законодателями и автоконцернами, который поможет решить многие проблемы
Источник:kp.ru
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АUTOBACS

АUTOBACS

В этом году закончилось 10-летнее ожидание обновления стандартов смазочных материалов! Начиная с мая Американский институт нефти (API) начал выдавать лицензии производителям моторных масел о соответствии новейшим спецификациям API SP и ILSAC GF-6 для бензиновых двигателей легкового автотранспорта.

Давайте разберемся, для чего потребовались эти новации, и что они принесут водителям всего мира.

По сути, это очередной компромисс между законодателями и автоконцернами. Первые требовали большей экологичности и экономичности. Вторые хотели, чтобы производители масел компенсировали недочеты авто-инженеров, допущенные при создании современных двигателей.

Самые серьезные проблемы были выявлены в двигателях с турбонаддувом (Т) и прямым впрыском топлива(GDI). Головной боли добавило использование сажевых фильтров (DPF) и катализаторов, массовое производство двигателей малого объема, а также увеличение их мощности.

Для владельцев двигателей с ТGDI масла новейшего стандарта станут настоящим спасением. Они должны решить давнюю проблему таких моторов с преждевременным зажиганием на низких оборотах(LSPI). Это аномальное воспламенение топливо-воздушной смеси, которое происходит раньше положенного времени. LSPI приводит к разрушению элементов поршневой группы. Также в подобных двигателях образуется больше отложений, что ведет к залеганию поршневых колец и загрязнению инжекторов. Активно шлам скапливается и в самом турбокомпрессоре. Использование цепи в приводе ГРМ современных двигателей способствует ускоренной деструкции масла, что в свою очередь в сочетании с образовавшимися при сгорании кислот и сажи в двигателях с непосредственным впрыском, приводит к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу, а также ускоренному износу самой цепи привода ГРМ или разрыву цепи. Именно для предотвращения всех этих неприятностей создавались новые стандарты.

Новинки от АUTOBACS

Новинки от АUTOBACS

Стоит обратить внимание на обновленные масла и тем, у кого нет двигателя с ТGDI, ведь эксплуатационные характеристики новых спецификаций серьезно выросли по сравнению с более ранними категориями. Теперь это и полная совместимость с элементами системы очистки выхлопных газов, превосходный контроль образования отложений и шлама, продление срока службы двигателя, его надежная работа, увеличенный моторесурс и, конечно же, значительная экономия топлива!

Отметим, что моторные масла категории API SP совместимы с этанол-содержащим топливом до E85 и могут заменять масла предыдущих категорий API, если это не противоречит рекомендациям производителя двигателя автомобиля.

Что же касается международного стандарта ILSAC GF-6, то он содержит две категории: GF-6A и GF-6B. Основная разница между ними заключается в показателях класса вязкости и высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига.

Категория GF-6A полностью совместима с более ранней GF-5 и полностью соответствует категории API SP, что дает потребителю все ее преимущества при использовании всесезонных масел классов вязкостей SAE: 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 и 10W-30.

Масла GF-6B по своей эффективности не уступают маслам GF-6A, но стандарт распространяется только на моторные масла класса вязкости SAE 0W-16, при этом выигрывая по показателям топливной экономии.

Сравнение характеристик нового стандарта с предыдущим

Сравнение характеристик нового стандарта с предыдущим

AUTOBACS SEVEN CO., LTD не прекращает работать над совершенствованием своих продуктов и успешно прошла все тесты на их соответствие новым повышенным требованиям. Поэтому АUTOBACS стали одними из первых японских моторных масел, которые получили лицензии API SP и ILSAC GF-6 и поступили на отечественный рынок. Компания AUTOBACS SEVEN CO., LTD гордится тем, что может одна из первых представить инновационный продукт российским автолюбителям!

Одна из важнейших особенностей компании – разветвленная сеть специальных пунктов технического обслуживания автомобилей. Благодаря многолетнему опыту в техобслуживании, а также в продажах автотоваров, AUTOBACS SEVEN CO., LTD можно считать экспертом в выборе качественной продукции, соответствующей не только ожиданиям потребителей, но и требованиям новых индустриальных стандартов и автопроизводителей.

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