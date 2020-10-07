Генпрокуратура: Ядовитых веществ в пробах воды, взятых у Халактырского пляжа на Камчатке, нет

Пробы воды берут регулярно, чтобы отследить динамику. Фото: аккаунт губернатора Камчатки @vv_solodov

Прокуратура продолжает проводить проверку по факту загрязнения воды у Халактырского пляжа, где несколько дней назад на берег выбросились мертвые морские животные. Напомним, что ранние исследования проб воды в той акватории показали, что допустимые показатели по нефтепродуктам превышены в 4 раза, по фенолу – в 2,5 раза.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра полиции провели исследования песка и воды не только с Халактырского пляжа, но и с берегов бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. В частности специалистов интересовали следы ядовитых веществ и нефтепродуктов.

- Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже, - сообщили в Генпрокуратура РФ.

В надзорном ведомстве также заявили о том, что отборы воды и почвы в районе Халактырского пляжа и Авачинской бухты берутся регулярно, чтобы отследить динамику состояния окружающей среды.

Кроме того, исследования воздуха, которые проводили эксперты Камчатского УГМС, не показали никаких загрязнений. Во вторник, 6 октября, были взяты пробы песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе и полигонах. Результаты этих анализов пока не готовы.

Известно, что с момента происшествия и по сегодняшний день уже отобраны больше 1000 образцов воды, воздуха и песка. Удалось обследовать большинство объектов, которые могли бы быть местом или причиной загрязнения воды.

Напомним, что сейчас рассматриваются две основные версии «отравления» воды у берегов Камчатки: техногенные токсины и токсины от цветения микроводорослей. Вулканическую активность из списка вероятных причин случившегося пришлось исключить, так как, по мнению ученых, она не имеет к этому никакого отношения.

Расследование экологического происшествия продолжается. Ход проверки находится на контроле Генпрокуратуры.

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