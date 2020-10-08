Господа больше не офицеры: в Приморье осудили командира и лейтенанта, которые унижениями довели 18-летнего срочника до самоубийства

Стас хотел служить и связать свою жизнь с армией. Фото: личная страница Станислава в сети.

На скамье подсудимых Уссурийского гарнизонного суда Александр С. – бывший военнослужащий одной из местных воинских частей. Следствие обвинило его в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям. А именно – к смерти 18-летнего срочника Станислава Куземы. Его тело нашли в лесу. Затем матери скажут, что ее сын покончил с собой на полигоне. Как оказалось, решению уйти из жизни предшествовали издевательства и унижения со стороны офицеров. А доказательство тому – побои на теле Станислава, показания сослуживцев и аудиозапись.

ПРОПАЖА СРОЧНИКА

Станислав Кузема был родом из Магнитогорска. После окончания школы сам принял решение связать свою жизнь с армией, поэтому не пытался избежать призыва. Не напугала молодого человека и место службы – Приморский край. Почти семь с половиной тысяч километров от родного дома, где вся его семья, все его родные и все его близкие. Отдать долг Родине - для него было делом чести. И вот в ноябре прошлого года его призвали в армию, по распределению он попал в Уссурийск.

Никто из родных молодого срочника даже не предполагал, что служба в армии стала для него настоящим адом. К сожалению, лишь после его смерти выяснится, что над парнем издевались два офицера – старший лейтенант Евгений Х. и капитан Александр С.

- Он нам ничего не рассказывал. Мы с ним разговаривали за день до его смерти. Сказал, что работы много, и все. Обсудили его поступление в военный университет в Санкт-Петербурге, все было нормально. Потом мне позвонили с полигона и спросили, не знаю ли я, где Стас, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Светлана, мама погибшего Станислава. – Я удивилась. После этого звонка я почувствовала что-то неладное, поняла, что ничем хорошим это не закончится. И уже в следующем телефонном разговоре я узнаю, о том, что его нашли мертвым в лесу. Сказали, что это он сам с собой сделал.

Несколько месяцев он терпел унижения и издевательства. Фото: личная страница Станислава в сети.

Стаса обнаружили спустя сутки на полигоне в селе Сергеевка. Следователи отрезали бескомпромиссное – суицид и передали эти сведения родственникам мальчика. Те не могли поверить в случившееся.

ПРИЗЫВ В АД

Сперва обвинения выдвинули лишь одному военнослужащему – Евгению Х. Оказывается, между ним и Стасом был конфликт, о котором знали практически все сослуживцы. Старший лейтенант издевался над срочником как мог, пользуясь своим положением и званием. Как говорят свидетели, Евгений не давал ему спать, оставлял без еды, бил, оскорблял его честь и достоинство, унижая его и заставляя выполнять работу за него.

В итоге в этом году он выслушал приговор суда, притом решение представителя Фемиды было озвучено в присутствии других офицеров. Многие назвали это явление – показательным приговором.

На снимке осужденный Евгений. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Решение было бескомпромиссным. Евгения признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. Резолюция гласила – 6 лет колонии общего режима. Вместе с тем, ему запретили занимать должности в госслужбе и органах местного самоуправление на 2 года.

Разумеется, Евгению пришлось попрощаться не только со свободой, но и офицерскими погонами. Его лишили воинского звания и взяли под стражу прямо в зале суда.

Однако матери погибшего удалось добиться того, чтобы за смерть сына ответил еще один военнослужащий.

ЗАПЯТНАННЫЕ ОФИЦЕРЫ

«Суициду предшествовали психическое и физическое насилия, психофизическое истощение, болезненное состояние психики – невроз и, как следствие, депрессия из-за которой он решил покончить с собой» - вырезка из приговора, от прочтения которой маме Стаса стало дурно.

Светлана даже не могла предположить, в каких муках служил ее сын за 7 тысяч километров от нее. Месяцами он терпел унижения и ни слова не сказал родителям о том, что ему пришлось пережить.

Жизнь Стаса оборвалась на 19 году жизни. Фото: личная страница Станислава в сети.

- У нас есть 8-часовой пробел дня смерти. Мы не знаем, что он делал в это время. Следователи полагают, что он сидел в лесу, думал, а спустя 8 часов решил покончить с собой, - делится Светлана. – Загадочным образом пропал его мобильный, в общем, там много очень странных деталей, которые так и остались неизученными.

Как оказалось, лейтенант действовал под покровительством капитана Александра С. В прошлом году он уволился и на момент приговора уже не являлся военнослужащим. И вот пятого октября и он выслушал приговор суда. Органы предварительного расследования рассказали о роли Александра в суициде Станислава. Капитан, будучи начальником по воинскому званию и должности, в течение нескольких месяцев допускал в отношении своего подчиненного действия, которые выходили за рамки дозволенного. Так Станислав работал в ночное время, вообще не отдыхал и выполнял задания за него.

- Приговором Уссурийского гарнизонного военного суда Соболевский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, - сообщают в пресс-службе Уссурийского гарнизонного военного суда. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 1 год и 6 месяцев.

Вместе с тем, его также лишили воинского звания и взяли под стражу.

ПО ТУ СТОРОНУ ПРИГОВОРА

Стоит отметить, что приговор в отношении Александра был довольно таки суров, ведь у него на иждивении три несовершеннолетних ребенка. Поэтому такое решение для стороны защиты и родных бывшего офицера было просто шоком. Никто даже и не предполагал, что в результате будет реальное лишение свободы.

На снимке осужденный Александр. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мой муж ни в чем не виновен. Ни он, ни его сослуживец не причастны к смерти этого мальчика, - рассказывает «Комсомолке» Евгения, жена осужденного Александра. - Насколько мне известно, у него вообще были склонности к суициду. Но я думаю, что дело тут в его девушке, с которой он давно не общался. Но мой муж явно не имеет к гибели мальчика никакого отношения, поэтому не признал своей вины. Но теперь я одна вынуждена выживать с тремя детьми на руках, без работы, и с военной ипотекой. Что делать дальше – я просто не знаю. Разумеется, мы обжалуем приговор, и не иначе.

Кстати, версию с девушкой опровергает мама погибшего. Она уверяет, что после случившегося она просмотрела переписки сына. Там не было ничего такого, что могло бы довести его до самоубийства. Приговор считает более, чем справедливым. Тем более, что, по словам Светланы, раскаяния в глазах она не увидела ни у одного из них. Она уверена, что так она уберегла других молодых парней-срочников, которые ушли служить Родине, от гибели, а их матерей – от крокодильих слез по навсегда ушедшим детям.

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