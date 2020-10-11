Перестрелка наркоплантаторов и полицейских в Приморье: кого уже задержали

План «Перехват» в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском крае охранники конопляного поля открыли огонь по полицейским во время спецоперации. О плантации на полуострове Клерка оперативники узнали по наводке, подготовили засаду с участием спецназа, но наркодельцы приехали с оружием и решили им воспользоваться. И зря – в результате ответного огня один из охранников погиб, еще одного задержали чуть позже во время плана «Перехват».

«ЗНАЛИ, ЧТО МОГУТ СТРЕЛЯТЬ»

Самый южный, Хасанский район Приморья, который одновременно граничит и с Китаем, и с Северной Кореей, не особо ассоциируется с наркобизнесом. Больше с туризмом, шикарными пляжами, леопардами и… браконьерами. «Воюют» здесь в основном за марикультуру, причем, как с полицией, так и друг с другом.

Буквально недавно, в ночь на 21 сентября, на лодочной стоянке в Посьете злоумышленники забросали зажигательной смесью стоящие на приколе плавсредства. Четыре катера полностью выгорели.

Однако на этот раз сотрудникам районного наркоконтроля пришел сигнал, что на полуострове Клерка, недалеко от Рязановки, есть целая ферма по выращиванию маньчжурской конопли. Хоть район и туристический, но именно эти места безлюдные, действующих населенных пунктов нет, а есть одноименный военный полигон, где часто проводит тактические учения морская пехота Тихоокеанского флота.

Полиция опубликовала фото с плантации конопли, где завязалась перестрелка. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Как рассказал источник, в лесу полицейские обнаружили не только плантации наркосодержащих растений, но и даже небольшие хозяйственные постройки, скрытые от посторонних глаз. «Фермеров» нужно было брать с поличным. Для этого сотрудники наркополиции Хасанского района объединились с краевыми коллегами. А поскольку была информация, что преступники могут быть вооружены, в спецоперации участвовал отряд специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Подробности спецоперации пока на раскрываются, фактически, она не закончилась. Официально в УМВД рассказали, что это полицейские прибыли туда, где находился очаг произрастания маньчжурской конопли, а дежурившие на месте лица, заметив «гостей», открыли по ним огонь.

Источник утверждает, что была подготовлена засада. Так или иначе, в сторону полицейских начали стрелять из настоящего огнестрельного оружия. В такой ситуации спецгруппе ничего не оставалось делать, как открыть ответный огонь на поражение. Один из преступников был убит на месте, остальные разбежались, один – на автомобиле. В районе тут же был объявлен план «Перехват».

Полиция опубликовала фото с плантации конопли, где завязалась перестрелка. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Посты выставили на всех дорогах, впрочем, в Хасанском районе она, можно сказать, одна, на подступах ко всем населенным пунктам. И на одном из таких постов удалось опознать и схватить еще одного участника перестрелки.

Парня доставили в отдел, и тут же оказалось, что его лицо оперативникам более чем знакомо. Мало того, что он уже привлекался к уголовной ответственности. Так расследование его последнего «дела» и вовсе завершили только на днях.

ШУМ НЕ ПОНРАВИЛСЯ

Буквально в прошлую пятницу, 9 октября, в пресс-службе краевой полиции сообщили, что в суд направлено дело водителя внедорожника, напавшего на мотоциклиста в поселке Славянка. Мало чем примечательный конфликт: 26 июля этого года в центре поселка водитель Тoyоta Land Cruiser избил мотоциклиста и повредил его байк. Причина – шум не понравился. Дело было ночью.

Напавшего задержали, им оказался 34-летний житель Славянки. Оштрафовали за побои, завели уголовное дело по поводу повреждения имущества. Кстати, статья грозит лишением свободы на срок до двух лет. Дело уже направили в суд, но меру пресечения подсудимому не избирали, оставили пока на свободе. Как выяснилось, зря.

План «Перехват» в Хасанском районе пока не отменяется, полицейские разыскивают остальных участников перестрелки. С задержанным сейчас плотно работают. На этот раз он себе «заработал» на длительный срок. Дело о выращивании конопли теперь расследует УМВД, а вот стрельбой по полицейским уже занялся краевой Следственный комитет.

Полиция опубликовала фото с плантации конопли, где завязалась перестрелка. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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