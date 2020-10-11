СК возбудил уголовное дело после перестрелки наркоплантаторов и полицейских в Приморье

Следственный комитет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет начал расследование перестрелки наркоплантаторов и полицейских в Хасанском районе Приморья, которая произошла в субботу, 11 октября. Тогда спецгруппа в составе наркополицейских районного и краевого отдела, а также спецотряда управления по контролю за оборотом наркотиков краевого УМВД «Гром» наткнулась на целую плантацию на полуострове Клерка. Увидев полицейских, плантаторы начали стрелять. Ответным огнем один из преступников был убит, остальные скрылись.

Следователи выяснили, что нападавших было четверо, они охраняли поле, на котором растут и культивируются наркосодержащие растения. При этом вооружены они были настоящим огнестрельным оружием.

- Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли огонь из огнестрельного оружия. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), - говорится в официальном сообщении краевого СК.

Одного из нападавших нейтрализовали на месте, второго, который пытался скрыться на своем «Ленд Круизере», смогли оперативно задержать во время объявленного в районе плана «Перехват». Им оказался 34-летний житель Славянки, ранее судимый, кроме того в отношении него этим летом было возбуждено дело по статье «порча имущества» - он избил мотоциклиста и повредил его байк за то, что тот шумел ночью. Дело недавно как раз направили в суд, но отправлять под арест предварительно его не стали. Как выяснилось, зря.

Розыск остальных нападавших в настоящее время продолжается.

- По факту смерти лица также возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов следственного управления и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, - добавили в пресс-службе Следственного комитета по Приморскому раю.

В свою очередь в региональном УМВД возбудил дело по наркотической статье.

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