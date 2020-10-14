«Мне 32 года, и за это время я слышал миллион раз удивленное «сколько?» после того, как говорил, сколько мне лет. Началось все еще в 4 года, тогда появились первые признаки, а расти я перестал в 14 лет. Мой рост сейчас 149 сантиметров. К невежеству и невоспитанности людей, которые пытаются как-то задеть меня, потому что я молодо выгляжу, я отношусь не агрессивно. Уже научился справляться со всеми трудностями и теперь помогаю другим людям».На вид Денису Вашурину не больше 15. Худощавое телосложение, невысокий рост. Реальный возраст можно увидеть только, если заглянуть в его глазах. Не зря же говорят, они – зеркало души. А вот душе Дениса уже 32 года. Причина - редкое генетическое заболевание, из-за которого взрослый мужчина выглядит как подросток. И хоть его внешность выходит за рамки стандартов, в глазах Дениса мужества, мудрости и силы больше, чем у сверстников.ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ- Родился я в Амурской области, ходил там в детский сад, а потом мы с семьей переехали в Приморье. Здесь я учился техническому обслуживанию компьютеров в колледже, но не закончил. Сейчас работаю на энергетическом предприятии, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Денис Вашурин. - Первые признаки заболевания начались в 4 года. Это была задержка роста, я отставал от нормативов. Внешние признаки посторонние стали замечать, наверное, лет в 14-15, с тех пор я перестал стареть.Денис признается, что в школе он был самым маленьким среди сверстников. Но комплексов на этот счет у него не было. Недобор по росту и весу не мешал ему быть авторитетом у одноклассников, учиться лучше остальных, дружить с ребятами постарше.Несмотря на то, что школьником он был в девяностые и начало нулевых, причем это была вовсе не какая-нибудь городская престижная школа, но с травлей, как уверяет Денис, сталкиваться не приходилось. Он уверен, что дело не только в окружении, но и в характере. На самом деле, вероятность столкнуться с агрессией и жестокостью в его школьные годы была крайне велика.- Если позволить в свою сторону какие-то издевательства, то они будут еще долго продолжаться. А если быть нормальным, интересным человеком и пресекать все это на корню, то можно избежать оскорблений, - говорит Денис.«ЭТО НЕ ДАР, ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ»Выглядеть намного моложе своих лет – мечта многих. Только вот в случае с Денисом речь идет не о чудесной особенности организма, а о серьезном редком заболевании. Оно не дает его лицу покрыться морщинами и другими возрастными изменениями.- То, что я не старею – не дар, а эндокринное заболевание. Лечение я начал проходить еще с раннего детства, но тогда не было ни должной аппаратуры, ни профильных специалистов, которые могли бы справиться с этой болезнью. Возможно, лечили, но не то, что надо. Сам же диагноз мне поставили в Москве, - говорит Денис. - В моем роду нет предрасположенности к такому заболеванию. Дед у меня был тоже невысокий, но это никак не связанно со здоровьем. У меня еще есть старшая сестра. Она, кстати, тоже не выглядит на свои годы, намного младше, но она здорова.Основное лечение от «молодости» - гормон роста. Его прописывали до 25 лет, чтобы показатели нормализовались. Но Денис признается, что пропускал курсы, иначе был бы на порядок выше, чем сейчас. В 32 года его рост 149 сантиметров.- Молодой был, вредничал. Совершил ошибку. Но на это и дается молодость, чтобы совершать ошибки, - не отчаивается Денис.Нестареющий приморец рассказывает, что никогда не боялся высказывать свое мнение. Этим качествам завидовали друзья, которым далеко за 30.«СКОЛЬКО-СКОЛЬКО ТЕБЕ?» СЛЫШАЛ МИЛЛИОН РАЗДенис признается, что живет в небольшом населенном пункте, где практически все друг друга знают. Там уже привыкли к необычному соседу, поэтому между ними не возникает неудобных ситуаций. Но когда вечно молодой мужчина выезжает куда-то, начинаются испытания на прочность. Взрослый человек, который выглядит как подросток, на чужой территории - удивительное явление, к которому многие просто-напросто оказались не готовы.- За всю жизнь после того, как люди узнавали, сколько мне лет, я слышал «Серьезно???» или удивленное «Сколько тебе???» миллион раз. Вне дома часто спрашивают паспорт в магазинах. Но бывает, что хватает минуты, чтобы продавец понял, что что-то не так. Многие говорят, энергетика у меня сильная, недетская. Говорят: «Ты свои глаза видел? В них вся правда», - вспоминает Денис. - У меня есть права, и разрешение на оружие. Все получал сам, не покупал. Проблем с их получением не возникало никаких, меня даже ставили в пример, потому что практика у меня была хорошая.Денис уверен, что ему грех жаловаться на свою жизнь, ведь в мире есть огромное количество людей, которым приходится намного тяжелее, чем ему. Несоответствие внешнего вида и реальных цифр в паспорте не мешает Денису жить полноценной жизнью, путешествовать по Приморью, охотиться, рыбачить и просто медитировать, отдыхая на природе.ЛЮБВИ ВСЕ РОСТЫ ПОКОРНЫПроблем с личной жизнью у Дениса нет. Его сердце уже заняла очаровательная Анна, которая, кстати, сама стала инициатором отношений.- Мы вместе уже четвертый год. Она повыше меня. Признаюсь, что это она завоевала мое сердце, а не я ее. Аня первая мне отправила подарок в социальной сети, - говорит Денис. - Я отблагодарил ее, так все и закрутилось. Между нами была симпатия, был интерес, и в итоге мы построили отношения.Денис поделился с «Комсомолкой» и своим опасением, связанным с заболеванием. Это, пожалуй, единственное, что он не в силах контролировать.- Страх, что болезнь передастся детям, есть. Я читал, что такая вероятность все-таки существует. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок пережил то, что пережил я. Да и все родители, хотят, чтобы дети были здоровы, я – не исключение из правил в этом вопросе, - сказал Денис.Кстати, после того, как о существовании Дениса узнали далеко за пределами Приморского края, ему стало приходить огромное количество писем от людей со всех стран мира. Иностранцы с таким же заболеванием обращаются к нему за помощью, как к брату по несчастью. Приморец признается, что хочет продолжать помогать людям, даже если им нужна простая человеческая поддержка. Он готов и дальше на своем примере доказывать, что ни рост, ни внешность, ни какие-либо другие недостатки не могут помешать человеку быть счастливым.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Тот самый парень на Субару» из Приморья, выглядящий на 10 лет, показал свой новый BMWПодписчики обвиняют его в том, что он предал японца, поменяв на немца (подробности..)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14