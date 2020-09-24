«Тот самый парень на Субару» из Приморья, выглядящий на 10 лет, показал свой новый BMW

Источник: instagram.com/nikita__vl__

Знаменитый парень Никита из Приморья, который прославился в этом году благодаря своей внешности и машине Subaru WRX, показал подписчикам своего нового друга – BMW X6.

Никита парень необычный. Слава обрушилась на него весной этого года, когда парня заменили за рулем Subaru WRX на трассе под Владивостоком. Молодая пара, ехавшая за ним, сняла видеоролик, который перепостили во всех сетях. На нем кажется, что за рулем машины мальчик лет 10-12. Сначала все так и думали, но вскоре в сети появилась фотогарфия водительского удостоверения Никиты, и все ахнули.

Действительно, парень уже совершеннолетний, хотя выглядит сильно моложе. Очень сильно моложе.

Кадр из того самого видео, после которого пришла слава. Источник: instagram.com/nikita__vl__

Он быстро стал звездой соцсетей, в разы увеличилось количество подписчиков его Инстаграм, он давал интервью телеканалам и публиковал новые фото и видео с собой в главной роли.

И вот внезапно он объявил, что та самая синяя WRX продана, а у него теперь новый друг - BMW X6. Опубликовал видео, где немецкая машина стоит у здания нового казино еще без номеров, а также фото с заправки, где уже с номерами, и подписал: «Проглот. Это моя новая пуля X6 M».

Подписчики удивились такой перемене. Многие считают, что для Приморья это не патриотично менять японца на немца. Кто-то написал «Все в городе офигевают наверно». Да, знаете ли, «офигеваем» и давно, и дело не в марке авто.

У парня давно есть водительские права. Источник: instagram.com/nikita__vl__

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