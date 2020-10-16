«Обещал жениться, когда вырасту»: тренер из Приморья снова попался на домогательствах к малолетней

Следователи возбудили уголовное дело после видео, на котором тренер целует 9-летнюю девочку. Фото: личная страница тренера в сети.

***

Небольшая комната военно-патриотического клуба «Ратник», что в Большом Камне. В помещение заходит мужчина в черной футболке плотного телосложения. Спустя несколько секунд в этой же подсобке появляется 9-летняя девочка, ученица, которая после занятий, вероятно, помогала тренеру убрать инвентарь. Уже в следующую секунду мужчина подтягивает ребенка ближе к себе, и они обнимаются. В финале этого фильма тренер целует девочку в губы.

Немая сцена была запечатлена на скрытую камеру, установленную в подсобке в углу комнаты. Теперь это видео – главная улика, заставившая СК и прокуратуру разбираться в обстоятельствах произошедшего.

ТРЕНЕР ДИМА И ЕГО ЛЮБИМЫЕ УЧЕНИЦЫ

36-летний Дмитрий К. - «герой» видеоролика. Дважды женат, отец двух несовершеннолетних детей. Со спортом его связываются давние отношения. Начал заниматься еще в начале 2000-х. Тогда же и появилась первая судимость - Дмитрий сидел в колонии строго режима за растление несовершеннолетней. Дело было в далеком 2008 году, а девочке тогда стукнуло 15 лет. УД было возбуждено, несмотря на то, что отношения между мужчиной и девочкой были по обоюдному согласию.

Кстати, этот приговор и расколол его первый брак. Женщина развелась с ним после того, как узнала о его предпочтениях. Заниматься спортом Дмитрий не бросил. И с детьми тоже. Занимался с ними в спортивных клубах в разных населенных пунктах - Фокино, Смоляниново, Большом Камне. Вот что рассказывают об этом его бывшие коллеги.

- Наши пути разошлись в ноябре 2018 года, и я этому неимоверно рад, потому что не хочу иметь с ним больше ничего общего, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» представитель спортивного сообщества из Фокино. - Раньше была федерация джиу-джитсу, и он входил ее состав. Затем федерация закрылась, и он открыл этот клуб, где был председателем. Несколько лет назад он был замечен в скандале с несовершеннолетней ученицей. Он приставал и к детям, которые занимались у него, и к детям, которые занимались у меня. На мои замечания и возмущения, вроде "ты что творишь" он никак не реагировал. На этой почве у нас зародился конфликт, поэтому я и ушел. Тогда я думал, что девочка напишет заявление. Но там то ли побоялись, то ли постеснялись и не стали обращаться в органы. Я помню, что тогда все ограничилось беседой с данным человеком. Ему сказали, чтобы на территории Фокино его больше не видели.

Как человек с судимостью по тяжкой статье мог открыть патриотический клуб и тренировать детей? По словам его бывшего коллеги, сперва Дмитрий, действительно, по всем документам проходил как председатель клуба. Вместе с ним владельцам были еще два человека – некто Андрей, у которого такая же фамилия как у Дмитрия, а также некая Ольга, которая указана, как владелица ИП. Затем, чтобы не привлекать много внимания, Дмитрий исключил себя из всех документов и фактически занимался там тренерской деятельностью, не имея никакого трудового договора. Как хобби. Приходил, «занимался» с детьми и уходил. Тренер-призрак, в окружении которого были девочки от шести лет.

ОПРАВДАНИЕ ТРЕНЕРА И ОБЕЩАНИЕ ЖЕНИТЬСЯ

После того, как видео с поцелуем 9-летней девочки и тренера облетело едва ли не все приморские группы, в сети даже появились оправдания Дмитрия. В переписке со своим знакомым он уверяет, что произошло недоразумение, что девочка просто влюблена в него, и он не собирался ее целовать. Попытки обелить свою репутацию не увенчались успехом, особенно после того, как стало известно о его прошлых похождениях. Вместе с тем, тренер с 20-летним стажем уверял, что все происходящее – заказ каких-то третьих лиц. Но «Комсомолке» удалось выяснить, что камера видеонаблюдения была установлена в подсобке давно.

- Это видео мне показали еще неделю назад. Мы это обсудили в узком семейном кругу, потому что мы знали этого ребенка, и он бывал у нас в гостях, - рассказывает «КП» соседка потерпевшей семьи. - На тот момент я была поражена тем, что родители еще не написали заявление в полицию. Я знаю, что девочка пожаловалась родителям, родители пришли в клуб и попросили показать им это видео. Насколько мне известно, шумиха началась лишь после того, как кто-то анонимно сбросил это видео прокуратуре. Поэтому вот сейчас началось разбирательство. Без заявления родителей. Камера в подсобке была всегда. Информация о том, что ее установили после обращения родителей, недостоверная. Никто его подставить, разумеется, не хотел. Сам этот Дмитрий говорит, что он не видел эту камеру и не знал о ее существовании. Все знали о том, что у него была связь с 15-летней девочкой много лет назад, хоть там было и по обоюдному согласию, но ведь речь о ребенке. С этой 9-летней девочкой тоже ситуация страшная. Сама она говорит, что этот тренер пообещал ей, что женится, когда она вырастет.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: личная страница тренера в сети.

Можно лишь предположить, насколько серьезно 9-летняя девочка восприняла обещание взрослого мужчины. О том, какое время ей понадобится, чтобы оправиться от такой травмы, говорить пока, конечно, рано. Но сейчас ее ждут долгие разговоры со следователем в присутствии психолога.

«ПРОСЫПАЛАСЬ НОЧЬЮ ОТ ТОГО, ЧТО ОН ГЛАДИЛ МОИ НОГИ. МНЕ БЫЛО 12»

По словам бывших коллег и учеников, домогательствам со стороны Дмитрия подверглись достаточно много несовершеннолетних учениц. Но заявлений в полицию за ними не последовало. Причина – страх детей быть осужденными и униженными. «КП» удалось связаться с одной из девушек, к которой Дмитрий, по ее словам, также домогался 8 лет назад.

- Я тренировалась у него с 12 лет. Помню свой первый день, когда я зашла в раздевалку, меня девочки постарше сразу предупредили, если Дмитрий будет тебя куда-то звать, не иди. Я еще тогда подумала, с какой стати он будет мне писать и приглашать куда-то. Но со временем я все поняла. Он писал мне о том, какая я была красивая на тренировке и все в таком духе. Он мог себе позволить ударить меня по попе или ущипнуть. Просил удалять переписки, внушая, что родители мне все равно не поверят и скажут, что я сама во всем виновата, - делится с «Комсомолкой» Юлия, ученица Дмитрия. - Но в те годы он был главным, поэтому, где бы я ни занималась, мне так или иначе приходилось с ним контактировать. Помню, был еще случай, когда мы все поехали на сборы то ли в 2014, то ли в 2015 году. Там уже были приставания пожестче. Мы играли с ребятами в прятки, и вместо того, кто должен был нас искать, в комнату зашел Дмитрий, взял меня за лицо и пытался поцеловать, но я убежала. В своей возрастной группе я была одна девочка, поэтому не ходила с мальчиками в баню и оставалась одна на этаже. Я лежала на диване, он пришел, лег на меня и тоже пытался поцеловать. У него, как у тренера, были ключи от всех дверей. Он приходил ко мне по ночам. Я просыпалась от того, что кто-то мне гладит ноги. А потом был еще инцидент. В тот же период. Я просто принимала душ и почувствовала, что кто-то на меня смотрит. Обернулась, а там он стоит и спрашивает, можно ли ко мне. Я быстро накинула на себя полотенце и убежала. Вот такие у меня были сборы.

И этот ад длился в ее жизни 2,5 года, пока девушка не решила – хватит. Юлия вспоминает, что перед тем, как она навсегда попрощалась с этим клубом, она сказала Дмитрию, что он когда-то да попадется. Что и случилось. По словам девушки, приставал с непристойными предложениями он не ко всем ученицам. Выбирал жертву, которая будет молчать.

ПОБЕГ ДИМЫ

Видео, которое попало «в руки» прокуратуры, стало поводом для проведения проверки.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также исполнение руководством спортивного клуба трудового законодательства, - отметила Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Не дремлют и коллеги из СК. Сотрудники уже возбудили в отношении Дмитрия уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении малолетней».

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - говорит Аврора Римская, официальный представитель СУ СК России по Приморскому краю. - С места происшествия изъята видеозапись, проведен осмотр, допрашиваются свидетели. Устанавливается местонахождение подозреваемого лица.

В сети уже гуляет ориентировка на Дмитрия, он объявлен в розыск. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разврат или техника безопасности. За растление пяти девочек–первоклашек осудили физрука с 20-летним стажем в Магадане

Тем временем, в школе в шоке от такого решения и не верят, что теперь любимый учитель проведет в колонии 13 лет (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14