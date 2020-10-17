«Целовал 9-летюю девочку в подсобке»: на развратного тренера патриотического клуба завели уголовное дело в Приморье

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: принтскрин видео.

Скандальное видео с поцелуем 36-летнего тренера патриотического клуба в Большом Камне и его 9-летней ученицы дошло до следственного комитета. Сотрудники управления возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении малолетней». Напомним, что на видео Дмитрий, который когда-то стоял у истоков создания этого клуба, а потом стал заниматься в ней детьми, сперва обнимается в подсобке с маленьким ребенком, затем притягивает девочку к себе, и уже в следующем кадре они целуются.

- По версии следствия, 6 октября 2020 года в помещении раздевалки в спортивном клубе по улице Юбилейная в городе Большой Камень, подозреваемый совершал развратные действия в отношении малолетней воспитанницы, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас сотрудники СК пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Они уже изъяли полное видео, провели осмотр места преступления и начали допрашивать свидетелей. Только вот сам Дима подался в бега. Его уже объявили в розыск, а в сети появилась ориентировка на него.

«Комсомолка» уже публиковала подробный материал о биографии тренера из Большого Камня. Самое примечательное в ней то, что Дмитрий уже был судим за отношения с 12-летней девочкой.Однако приговор не стал для него никаким уроком. Теперь же ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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