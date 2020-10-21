«Вытаскивали кости из дороги»: человеческие останки нашли на месте загадочной авиакатастрофы 1945 года в Приморье

Раскопки проходили за селом Хутор. Фото: «Авиапоиск».

Активисты «Авиапоиска» неделю назад сообщили о том, что взялись за расследование одного из самых загадочных происшествий прошлого столетия. Речь о крушении транспортного самолета Ли-2, который рухнул при загадочных обстоятельствах в 1945 году в Приморье. Спустя несколько дней после начала операции на месте авиакатастрофы в Черниговском районе поисковики обнаружили человеческие останки. Бойцы волонтерской организации признаются, что начали раскопки за селом Хутор в минувшие выходные. Вместе с человеческими останками нашли детали самого воздушного судна.

На месте крушения самолета нашли останки. Фото: «Авиапоиск».

- По предварительным выводам, сделанным в ходе полевых исследований, можно понять, что обломки принадлежат транспортному самолету Ли-2. Найдены свечи от двигателей М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и ряд приборов. Удалось локализовать место, где находятся останки членов экипажа, - сообщают бойцы «Авиапоиска». - Самолет падал почти отвесно по спирали, и при сильном ударе все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и жестко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов. Останки лежат вперемежку с компрессионными кольцами двигателей, свечами и кусками навесного моторного оборудования.

Задача была усложнена еще и тем, что в 1960-х годах на месте, где находилась носовая часть воздушного судна, была проложена лесная геологическая дорога. Человеческие останки просто-напросто были засыпаны грунтом. Поисковикам пришлось, в буквальном смысле, выковыривать кости из дороги.

Вместе с тем бойцы еще и нашли детали самого воздушного судна. Фото: «Авиапоиск».

Вместе с тем на месте авиакатастрофы поисковики нашли пряжку от привязных ремней сиденья, ременную офицерскую пряжку ВВС РККА, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62 миллиметра.

Работы еще предостаточно, поэтому бойцы продолжат в конце этой недели. Им предстоит полностью собрать все останки, установить экипаж и со всеми почестями предать погибших земле.

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