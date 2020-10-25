Страшный страйк. Во Владивостоке лихой водитель разбил машины и врезался в толпу людей

В столкновении пострадали 5 человек. Фото: AK_VDK, dps_vl

В неприятной ситуации из-за банальной невнимательности накануне вечером оказались экипажи сразу нескольких машин в пригороде приморской столицы. Две аварии подряд разыгрались в районе улицы Маковского. Пострадали сразу 5 человек.

Spike влетел на скорости в стоячие машины. Фото: AK_VDK, dps_vl

История развернулась недалеко от развязки на бухту Лазурная и ботанического сада. Водители Toyota Aqua и Toyota Voxy направлялись в сторону города. Один из автомобилистов отвлекся и произошло небольшое ДТП. На тот момент еще было светло. Больших повреждений у машин не было, да и в аварии никто не пострадал. Участники дорожного инцидента решили вызвать аварийного комиссара и оформить европротокол, чтобы избежать длительного ожидания ГИБДД. Однако ускорить оформление не удалось, а даже наоборот.

Ситуация оказалась крайне неожиданной для всех, когда на скорости стоящую на «аварийках» Aqua протаранила Honda Freed Spike заодно снеся всех, кто был рядом с гибридом. Водитель микроавтобуса по какой-то причине не успел отреагировать на препятствие на полосе. По инерции автомобиль откинуло на собрата. Затормозила неуправляемая машина лишь рядом с авто аварийного комиссара. Невнимательность привела к травмам 5 человек, включая самого виновника, мужчину госпитализировали. Также в стационар отвезли экипаж малолитражки.

Удар оказался довольно мощный. Фото: AK_VDK, dps_vl

Пользователи социальных сетей активно обсуждают резонансное ДТП. Одни уверены, что участники первой аварии сами допустили оплошность, не обезопасив в должной степени аварийный участник.

«Видно их было действительно плохо, метров за 200 только аварийки заметили, успела перестроиться. Жилетов на них не видела, ехали там когда еще было незначительное ДТП», Аварийных знаков не было. Сама лично чуть не попала в них при перестроении. Благо скорость была небольшая. Еще мысль проскользнула,кто-нибудь влетит, так как раскорячились на 2 полосы, знаков никаких нет, в темноте ничего не видно», «Проезжал вчера мимо, даже знак не выставили», – делятся очевидцы.

Часть комментаторов считает, что это не снимает вины с водителя Spike.

«Что, трассу с боулингом перепутал?», «Это во сколько слоев у него обшиты были глаза... Реально поразительно, как такие водители вообще передвигаются?», – возмущаются подписчики популярного автомобильного сообщества края.

Сейчас во всех подробностях двух столкновений разбираются полицейские. Отметим, подобные случае во Владивостоке не редкость. Так, при оформлении аварии в Перовмайском районе города под колесами авто оказался инспектор ГИБДД. Молодой полицейский оттолкнул девушку и принял удар от несущейся машины на себя. Как выяснилось позже, автомобилист был пьян и не заметил не только разбитые машины, но и патрульку, стоящую с мигалками.

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