«За смелость во имя спасения»: молодого полицейского из Приморья наградили медалью

Младшего сержанта полиции Владивостока Андрея Вакуленко, который всего год на посту инспектора ДПС, уже наградили престижным знаком отличия. Молодой сотрудник органов внутренних дел заслуженно получил медаль «За смелость во имя спасения». Ценою собственного здоровья полицейский спас девушку, буквально вытолкнув ее из-под колес авто и приняв удар на себя.

– Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко ведомственным знаком отличия МВД России. За проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека инспектор награжден медалью, – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, резонансная история произошла в ночь на 13 мая во Владивостоке. Сотрудники полиции приехали для оформления ДТП, которое произошло недалеко от дома №5 на улице Вилкова. Дорогу на перекрестке не поделили Toyota Vitz и Toyota Prius, которая угодила в опору виадуака, пытаясь избежать столкновения с такси. Когда специалисты уже зарисовали схему, со стороны Спортивной на большой скорости выехала Toyota Wish. Неуправляемое авто неслось на людей. Предотвратить трагедию удалось младшему сержанту. Инспектор ГИБДД, для которого долг и честь – не просто слова, оттолкнул, стоящую рядом девушку, приняв весь удар на себя. Как выяснилось позже, водитель был попросту пьян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778840" frameborder="0"></iframe> Состояние виновника серьезной аварии вызвало у присутствующих много вопросов.Видео: предоставлено очевидцами

Минуты ожидания скорой помощи, тогда показались вечностью, причем не для пострадавшего инспектора, а для девушки, которую он спас. Яна рассказала, что скорость машины была настолько высокой, что полицейский буквально сделал сальто, после чего упал на спину. Девушка, как могла поддерживала своего спасителя, держа его за руку до приезда врачей.

Андрея с различными травмами госпитализировали в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. Инспектор до сих пор не восстановился до конца. Он еще находится под наблюдением медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782801" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке сотрудник Госавтоинспекции спас девушку, ценою своего здоровья.Видео: МВД России

Редакция «КП-Владивосток» желает сотруднику органов внутренних дел скорейшего выздоровления и поздравляет его с заслуженной наградой. За свое спасение полицейского не перестает благодарить и 18-летняя студентка. Девушка смогла навестить скромного героя в больнице.

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