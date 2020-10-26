Роскошный особняк осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева не смогли продать

Особняк и огромный земельный участок пока не смогли найти нового владельца. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Аукцион по продаже коттеджа и земельного участка Игоря Пушкарева не состоялся. Как оказалось, желающих пойти на такую сделку, мягко говоря, не так уж и много. Среди зарегистрированных участников к дате проведения торгов - 23 октября 2020 года - была лишь одна компания. Она была готова приобрести жилой дом во Владивостоке в 494,2 квадратных метра и участок в 600 квадратных метров за 55 миллионов рублей. Однако какие же это торги, если отсутствует какая-либо конкуренция. Это и стало причиной отмены аукциона.

Еще месяц назад Центральный аппарат Росимущества сообщил о том, что шикарный загородный дом, который принадлежит Игорю Пушкареву, экс-мэру Владивостока, уйдет с молотка. Вырученные деньги должны пойти на погашение штрафа - 500 миллионов рублей, который назначил суд по резонансному уголовному делу Игоря Пушкарева.

Напомним, бывшего мэра дальневосточной столицы в апреле 2019 года приговорили к 15 годам лишения свободы за коррупционные статьи, связанные с коммерческим подкупом и превышением должностных полномочий. Вместе с тем, Игорю Пушкареву нужно выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

В августе прошлого года Генпрокуратура выступила с ходатайством в Тверском суде Москвы о взыскании с Игоря Пушкарева и других фигурантов уголовного дела 3,2 миллиарда рублей. Верховный суд в апелляции отказал и отметил, что дело должно быть рассмотрено либо в Приморье, либо в Еврейской автономной области. Позже иск сократился почти вдвое - 1,4 миллиарда рублей.

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