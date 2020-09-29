С молотка. Коттедж экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева продают за 55 миллионов рублей

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Центральный аппарат Росимущества сообщает о том, что дом и земельный участок, которые принадлежат Игорю Пушкареву, бывшему мэру Владивостока, выставлены на продажу. Связано это с взысканием штрафа в размере 500 миллионов рублей, которые установил суд после оглашения приговора. Так коттедж, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Таежная, д. 12а.

- В соответствии с решением суда с бывшего мэра города Владивостока взыскано 500 миллионов рублей штрафа и более 75 миллионов рублей сумм, полученных в качестве взятки. Для взыскания указанных сумм в рамках исполнительного производства ФССП России обратило взыскание на недвижимое и движимое имущество должника, которое передается для принудительной реализации в Росимущество, - сообщает пресс-служба центрального аппарата.

Отмечается, что площадь жилого дома составляет 494,2 квадратных метров. Расположено здание на земельном участке, площадь которого 600 квадратных метров. Недвижимость вместе с землей оценили в 55,467 миллиона рублей. Продажа имущества будет осуществлена через торги, которые проведут в форме электронного аукциона. Состоится он уже 23 октября. Заявки на участие можно оформить до 19 октября.

Напомним, что бывшего мэра в апреле 2019 года приговорили к 15 годам лишения свободы. Вместе с тем, Игорю Пушкареву нужно было выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Кроме того, в августе Генпрокуратура выступила с ходатайством в Тверском суде Москвы о взыскании с бывшего Игоря Пушкарева и других фигурантов уголовного дела 3,2 миллиарда рублей. Верховный суд в апелляции отказал и отметил, что дело должно быть рассмотрено либо в Приморье, либо в Еврейской автономной области. Кроме того, в декабре этого года приставы арестовали имущество бизнес-империи экс-главы Владивостока.