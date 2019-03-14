ДОКТОР ГОДА 2019: голосуем за любимых врачей!

«Доктор года - 2019» – одна из самых ярких и почетных номинаций конкурса «Клиника года - 2019». Кстати, здесь можно не только проголосовать за тех врачей, кого вы уже знаете, но и познакомиться со специалистами, которых стоит узнать каждому, кто следит за своим здоровьем.

Поддержите приморских врачей! Проголосуйте за тех, кому вы готовы доверить ваше здоровье. Лучшие из лучших получат почетные награды проекта «Клиника года».