Петр Данилович Нидзельский: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД»

14 Май 05:30 2018-05-17T08:01:46+03:00

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30 лет назад выпускник Владивостокского государственного медицинского института П.Д. Нидзельский приехал по распределению в Дальнегорскую ЦГБ, где прошел путь от рядового врача-хирурга до главного врача больницы. За три года его руководства больница буквально преобразилась, и в 2002 году заняла первое место среди лечебных учреждений Приморского края. Железнодорожную больницу во Владивостоке ему предложили возглавить 15 лет назад, когда она была в плачевном состоянии: не хватало самых необходимых медикаментов, здания требовали капитального ремонта, текучка кадров была высокой. За время его руководства ЛПУ превратилось в современное многопрофильное медицинское учреждение с широким диапазоном диагностических и лечебных услуг. Желающих попасть сюда на лечение с каждым годом становится всё больше – репутация у железнодорожной больницы Владивостока среди пациентов и коллег выше всяких похвал.

Опытный врач, мудрый руководитель и талантливый организатор – такое сочетание качеств у главного врача помогло железнодорожной больнице занять ведущие позиции среди медицинских учреждений Приморья. Огромное внимание в этом ЛПУ уделяется повышению квалификации кадров. Постоянная учеба в центральных клиниках России и других странах мира помогает профессиональному росту специалистам НУЗ, дают толчок для поиска оригинальных открытий в лечении пациентов. Оснащенность современным оборудованием, высокая квалификация медперсонала, успешно применяющего в работе высокотехнологичные оперативные вмешательства, создание творческого микроклимата в коллективе – безусловная заслуга главного врача. За высокие показатели в работе, П.Д.Нидзельский награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ-НОМИНАНТУ

— Какая проблема со здоровьем приморцев, на ваш взгляд, требует первоочередного решения?

— На первый план во всем мире выходит рост онкологических заболеваний. Причина – позднее обращение к специалистам, поэтому у многих больных злокачественная опухоль выявляется на 3 и 4 стадии. Ситуацию может исправить ранняя диагностика – тогда онкология поддается лечению. В НУЗ разработана и успешно действует «Программа ранней диагностики новообразований брюшной полости».

— Есть ли положительная динамика в борьбе с раком в железнодорожной больнице Владивостока?

— За последние три года в клинике добились впечатляющих результатов в диагностике и лечении на ранней стадии многих серьезных заболеваний, включая онкологические. Рак желудка, толстой кишки, мочевого пузыря, предстательной железы теперь выявляют в три раза чаще. Это означает, что сотни больных, недавно считавшихся неизлечимыми, были спасены. Вот только несколько цифр, говорящих сами за себя. В 2014 году мы могли обнаружить только у 4-х больных рак желудка первой стадии, а уже в 2017 году наши специалисты смогли выявить 54 случая онкологических поражений ЖКТ на 1-й стадии, когда заболевание хорошо поддается лечению.

— Что бы Вы изменили в отечественном здравоохранении? Каких открытий, инноваций в медицине Вы ждете больше всего?

— Раннему выявлению и лечению рака должно быть уделено первоочередное внимание. Несмотря на впечатляющие медицинские успехи в области онкологии, рак остается одной из ведущих причин смерти людей. В НУЗ разработаны и успешно внедрены Программы комплексного обследования пациентов, такие как «Обследование органов малого таза у мужчин», «Обследование органов малого таза у женщин» и «Обследование органов ЖКТ», позволяющие пациентам за короткий промежуток времени (3-5 дней) пройти диагностику и получить экспертное заключение о состоянии своего здоровья.

Необходимо развивать принципы «Бережливой поликлиники». Данный проект направлен на сокращение неэффективных технологических процессов в медицинских организациях, оптимизации работы всего персонала, повышения уровня доступности и качества медицинских услуг, улучшения условий труда сотрудников. Это уже дает свои результаты. В поликлинике НУЗ ОКБ сократились очереди в регистратуру в 5 раз, время ожидания у кабинета врача - в 10 раз.

— Практический совет от доктора Нидзельского приморцам?

— Внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью и к здоровью тех, кто вас окружает. Многое зависти от самого человека. Если почувствовали какие-то сбои в организме, хроническую усталость – не ждите, что «само пройдет», не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к грамотным специалистам, пройдите вовремя полное обследование. Это избавит вас от многих проблем, и, возможно, спасет жизнь. Здоровый образ жизни – не просто слова, он должен стать для вас необходимостью. Движение, спорт, правильное питание, избавление от дурных зависимостей – залог отличного здоровья. Замечу, что многие сотрудники железнодорожной больницы после работы спешат не к телевизору и удобному дивану, а в спортивный зал, на футбольное поле, в бассейн. У нас даже есть своя футбольная и хоккейная команды.

— Быть приморским доктором – что это значит для вас?

— В нашей профессии случайные люди надолго не задерживаются – она требует полной самоотдачи. Для хорошего врача недостаточно добросовестно выполнять свою ежедневную работу. Чтобы повышать квалификацию и развиваться, он должен читать специальную литературу, следить за новейшей информацией в мировой медицине, посещать конференции и мастер-классы, обмениваться опытом с коллегами. И всегда видеть в пациенте, прежде всего человека, которому он обязан помочь. Наша работа действительно стоит того, чтобы посвятить ей свою жизнь. Видеть спасенного тобой улыбающегося человека – это ли ни счастье для настоящего врача?

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