Хоть записывай, как правильно краситься: актёры Кабуки удивили женщин Владивостока

30 Июль 02:36 2018-07-30T09:56:36+03:00

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Летом 1928-го во Владивостоке гостил японский театр Кабуки – перед длинной дорогой в Москву и Ленинград. В городе нашенском в то смутное время труппа так и не выступила. Только в июле 2018-го представители уникального жанра смогли показать свое мастерство перед владивостокской публикой.

Актёр Садандзи II в 1928-м первым со своей труппой прибыл в Страну Советов. Он не только выступил на сцене, но и встретился с художественным руководителем МХАТ Константином Станиславским. Коллеги поделились опытом сценического мастерства, и эта встреча стала знаменательным событием для японского и русского театров. В минувшие выходные, спустя 90 лет, во Владивосток приехал потомок Садандзи II – Итикава Садандзи IV. Он открыл представление Кабуки в краевой филармонии. Актёр поприветствовал приморских зрителей, а также представил своего ученика Итикаву Цутаносукэ.

Итикава Садандзи IV: мастерство кабуки передаётся из поколения в поколениеФото: Елизавета НЕМЧИНОВА

– Мы решили показать вам сегодня то, чего обычно не видит японская публика. Мой ученик будет на ваших глазах наносить грим, надевать тяжелый сложный костюм и парик. Уверен, никто из японских зрителей ни разу не видел, как актер кабуки перевоплощается прямо на сцене, – объявил Садандзи IV.

На сцену вынесли стол с зеркальцем, стул и косметику. С их помощью ученик великого актёра Итикава Цутаносукэ наносил макияж и подробно рассказывал, как подводить глаза, рисовать брови, красить губы. Зрительницы шутили – хоть доставай ручку с листочком и записывай, как правильно краситься. Когда с макияжем было покончено, на сцену вышел помощник с большим кимоно. Он помог актёру облачиться в костюм, демонстрируя изысканность каждого элемента традиционного наряда.

Макияж японских артистов поразил приморских женщинФото: Елизавета НЕМЧИНОВА

– Это кимоно расписано вручную и стоит как хорошая машина. Очень тяжёлое – где-то 8 кг. Сейчас мне ещё наденут парик. Он весит 2 килограмма, – прокомментировал Итикава Цутаносукэ.

После завершения на сцене вместо мужчины осталась миловидная девушка. Актёр исполнил женский танец «Дух Глицинии». Сюжет не замысловат: девушка, дух Глицинии, тоскует о возлюбленном. Она выпивает сакэ и, захмелев, начинает танцевать. Танец длился минут семь и представлял собой плавные элегантные движения. Кому-то могло показаться, что движения эти ну совсем просты и не замысловаты, однако всё не так просто. Каждый элемент танца имеет своё особенное значение, и в Японии только истинные мастера способны ими овладеть.

После ученика выступил и учитель. Итикава Садандзи IV исполнил танец «Журавль и черепаха». Актёр продемонстрировал гибкие движения этих грациозных животных. В Японии журавль и черепаха почитаются как символы долголетия.

Кабуки - для всех возрастовФото: Елизавета НЕМЧИНОВА

Во втором отделении перед приморцами выступила детская труппа Кабуки города Огано. Облачённые в яркие костюмы школьники от 10 до 16 лет представили спектакль «История братьев Сога – встреча во дворце Самурая Кудо». История о двух братьях, желающих отомстить за убийство отца. Во дворце самурая они встречают убийцу родителя, и между героями разворачивается словесная борьба. Для русского зрителя всё действо непривычно – тягучий размеренный темп представления может наскучить. Актёры кажутся безэмоциональными, а их пение тягучим и неестественным. Однако публика смогла по достоинству оценить традиционный театр Кабуки. На протяжении всего представления люди аплодировали и смеялись над шутками актёров (к счастью, над сценой на экране высвечивался перевод). В конце выступления раздались восхищенные возгласы и крики «Браво!». Актеры спустились в фойе, и почти все зрители последовали за ними, чтобы сфотографироваться.

Кимоно артистов расписываются вручную и стоят больших денегФото: Елизавета НЕМЧИНОВА

– Мне очень понравилось. Сама суть театра Кабуки в пластике движений и мимики. Поэтому для нашей российской культуры на это посмотреть очень интересно. Мы привыкли, что наш театр разговорный, а здесь всё основано именно на пластике. Благодаря тому, как актер одевался на сцене, я теперь знаю, почему сзади у японцев так странно сидит кимоно, – поделилась своими впечатлениями с корреспондентом «Комсомолки» жительница Владивостока Виктория Штанова.

Напомним, всемирно известный театр гастролирует в России под эгидой Года Японии в России.