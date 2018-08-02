Следственный изолятор Владивостока могут превратить в «Форт Боярд»

2 Авг. 04:14 2018-08-03T06:07:43+03:00

Легендарное здание на Партизанском проспекте в ближайшем будущем «расселят», а его обитателей планируют перевезти ближе к международному аэропорту [видео]

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Из СИЗО №1 Владивостока после его переформатирования можно сделать аттракцион «Форт Боярд» – по аналогии с популярным телевизионным проектом. Такая идея прозвучала сегодня, 2 августа, во время передачи «Что приморцу хороШоу» на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

В прямом эфире выступили помощник начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю Наталья Таранова, председатель общественного совета при ГУФСИН Валентин Лабонин и руководитель общественной организации помощи осужденным «Калина красная» Элеонора Трубникова.

Гости эфира радио "КП" - Приморье" Валентин Лабонин, Наталья Таранова и Элеонора ТрубниковаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Наталья Таранова напомнила: на федеральном уровне решается вопрос о строительстве нового здания следственного изолятора в Приморье. Пенитенциарный комплекс на Партизанском проспекте, которому идет 113-й год, устарел по всем показателям. Грандиозная его реконструкция уже невозможна. И хорошо, что ранее отделили от мужчин-сидельцев женщин и детей – они находятся в нормальных условиях, в новом корпусе по соседству.

"Подростковая" камера в новом корпусе СИЗОФото: Кристина ОЛЕЙНИК

Изначально новый изолятор хотели строить на Змеинке, затем в официальных отчётах всё чаще стала фигурировать улица Нейбута. Сейчас, по словам представителей ГУФСИН, все заинтересованные ведомства смотрят в сторону села Кневичи. То есть СИЗО с Партизанского проспекта с высокой долей вероятности переедет поближе к международному аэропорту Владивостока. Примерный срок окончания строительства – 2026 год. Так что нынешним обитателям изолятора не посчастливится полежать на новых нарах. Но, как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся…

– С одобрения администрации Приморского края будем строить новый следственный изолятор в районе села Кневичи Артёмовского городского округа. Там для этого есть хорошие условия – пути подъезда-отъезда, отдаление от города, – уточнила Наталья Таранова.

Следственный изолятор Владивостока располагается в самом центре города и состоит из четырех режимных корпусов, рассчитанных на размещение 1261 сидельца. Через Партизанский проспект в последние годы прошли практически все фигуранты громких уголовных дел в Приморье. По мнению представителей общественности, историческое здание с его вековым «уголовным духом» можно было бы превратить в музей или – в подобие аттракциона. Аналог «Форта Боярда» – один из таких вариантов.

Следственный изолятор Владивостока очень похож на старую крепость. Фото: Vladnews.ru

– Квест с условным названием «Путешествие по тюремным казематам» мог бы привлечь горожан и гостей из-за рубежа, которые традиционно интересуются фортами, военной тематикой и историей дореволюционного Владивостока. При правильном подходе можно действительно создать полноценный телевизионный вариант передачи, популярной не только в России, но и в Европе, высказал свою точку зрения «Комсомолке» эксперт по событийному туризму Василий Жуков.

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