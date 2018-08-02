Диспансеризация – техосмотр для организма

2 Авг. 06:35 2018-08-03T06:07:43+03:00

О том, как «найти и обезвредить» заболевание на самом раннем этапе его возникновения

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Каждый человек самостоятельно строит свою судьбу, и именно от него самого зависит качество жизни, о котором можно забыть, если потеряно здоровье. О том, как «найти и обезвредить» заболевание на самом раннем этапе его возникновения, мы поговорили с заведующим отделением медицинской профилактики «Владивостокской поликлиники №3», участником номинации «Доктор года-2018» Алексеем Третьяковым.

— Расскажите, пожалуйста, какие недуги особенно важно выявить в ходе диспансеризации?

— Я бы обратил внимание на то, что профилактические осмотры ставят своей целью не только раннюю диагностику уже возникших хронических неинфекционных заболеваний, а прежде всего выявление рисков их развития. Все исследования профосмотров направлены на первичное выявление таких социально значимых заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические, офтальмологические, сахарный диабет и другие патологии. Например, во время флюорографического обследования возможно выявить первые признаки туберкулеза, что позволяет не допустить развития этой опасной инфекции. С этого года врачи предлагают пациентам в ходе диспансеризации пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Такой тест, разумеется, добровольный – как и все профилактические мероприятия. Все обследования, включая инструментальные, проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

— А чем отличается диспансеризация от профилактического медосмотра на работе?

— Между этими видами профилактических осмотров есть большая разница. При профосмотре на работе целенаправленно выявляются те заболевания, которые могут помешать выполнению трудовых обязанностей по той или иной профессии. А у диспансеризации другая задача: найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается или не обращает внимания. Для того чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе диспансеризации, не требуется иметь какие-либо жалобы и симптомы.

— Алексей Степанович, иногда люди не идут на диспансеризацию, считая, что это займет слишком много времени и не хотят сидеть в очереди вместе с больными. Справедливо ли такое опасение?

— Это опыт прошлых лет! На сегодняшний день все поликлиники края имеют в своей структуре профилактические кабинеты или отделения, которые непосредственно занимаются проведением медицинских профилактических осмотров, пройти его можно минуя регистратуру, обратившись в данное подразделение, что дает существенную экономию времени. При этом потоки пациентов, получающих амбулаторное лечение и тех, кто обратился в поликлинику в рамках диспансеризации, практически не пересекаются.

— А есть возможность пройти диспансеризацию в выходные дни?

— Да, конечно! Например, в нашей поликлинике каждый желающий может пройти диспансеризацию в субботу с 8:00 до 15:00 или в воскресенье с 9:00 до 13:00.

— В каких случаях после прохождения диспансеризации пациенту нужен углубленный медосмотр?

— Если на первом этапе появляется подозрение на хроническое неинфекционное заболевание или высокий сердечно-сосудистый риск, участковый врач направляет на второй этап диспансеризации, во время которого врачи должны уточнить диагноз. При необходимости подключаются невролог, хирург, уролог, колопроктолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог или офтальмолог. Пациента могут направить на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи.

— Какие документы необходимо при себе иметь для прохождения диспансеризации? И можно ли пройти её в любом медицинском учреждении?

— Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, за которой вы закреплены. Если вы ранее не обращались в поликлинику, выберите для себя лечебное учреждение. При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

СОВЕТ ДОКТОРА! Помните, раннее выявление любого заболевания – это залог успешного лечения и предупреждения осложнений. Позаботьтесь о вашем здоровье уже сегодня и пройдите диспансеризацию в ближайшее время. Будьте здоровы!