«АТБ забрал будущее наших внуков и детей»: обманутые вкладчики устроили митинг во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:29 2018-08-05T06:58:07+03:00

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Старики и дети, женщины и мужчины, друзья и родственники. Более трех тысяч человек по всей стране. Всех их объединяет одно – обман банка АТБ. Потерявшие свои накопления граждане не теряют надежду и продолжают бороться. Накануне обманутые вкладчики вышли на митинг во Владивостоке. Как утверждают сами митингующие, они хотят привлечь внимание не только властей, но и простых граждан, чтобы не допустить появления новых жертв банковских махинаций.

Более 40 человек пришли к офису банка на Светланской, чтобы выразить свой протест.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Все участники митинга были клиентами банка АТБ. Они стали жертвами банального обмана. В какой-то момент они вложили свои накопления в так называемый вклад «Вексель» - его активно «впаривали» своим клиентам работники учреждения. Однако на деле никакого вклада не было; клиенты банка фактически приобретали виртуальную ценную бумагу (на руки, кроме договора купли-продажи, люди ничего не получали). Причем жертвы схемы приобретали векселся не у АТБ, а у сторонней организации ФТК («Финансово-торговая компания»). Как рассказывают митингующие, в один прекрасный день компания ФТК перевела все вложенные деньги в офшоры и схлопнулась.

Многие пришли на митинг со своими детьми. Обман банка повлиял на многие семьи.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На все попытки как-то вернуть свои деньги через Азиатско-Тихоокеанский банк пострадавшие получали один и тот же ответ: «Обращайтесь в ту компанию, у которой вы приобретали вексель, банк никакой ответственности не несет, это прописано в вашем договоре». Звонки в саму компанию ФТК также не принесли никаких результатов.

После митингов обманутые вкладчики будут по одному пикетировать офис банка до тех пор, пока им не погасят долги.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Стоит отметить, что сам АТБ сейчас проходит процедуру санации. Банк России намерен продать финансовое учреждение в августе, причем с убытком (до продажи нужно закрыть образовавшуюся финансовую дыру, заниматься этим будет Центробанк). Возможно, после этого дела у банка пойдут в гору и ему удастся рассчитаться с обманутыми вкладчиками. Однако сами жертвы схем в этом не уверены. Именно поэтому они продолжают обивать пороги банка, выходя на одиночные пикеты и устраивая митинги.

Митинг был согласован, безопасность обеспечивали сотрудники полиции.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

— В Росси банковской системе веры нет абсолютно. Мы пришли в банк, как вкладчики, мы даже не знали, что мы покупаем ценные бумаги. ФТК – их дочерняя компания, они создали схему, через которую деньги выводились в офшоры, — рассказала корреспонденту «Комсомолки» Валерия Онищенко из Уссурийска.

Обман банка сплотил пострадавших. Пострадавшие вкладчики создают группы в мессенджерах и соцсетях, где они делятся всей свежей информацией. Люди следят как за финансовым положением банка, так и за действиями регулятора по продаже АТБ. С помощью мессенджеров они также планируют свои пикеты и митинги. В Приморье участников групп уже насчитывается более 600 человек. По словам Валерии, около 70% участников – пенсионеры.

Горожане обращались в самые разные инстанции, пока это не принесло действенного результата.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

— За три года накопили 2 миллиона рублей, хотели сыну купить квартиру. Сейчас он учится в ДВФУ, но вынужден жить в общежитии. Какие там условия, всем прекрасно известно. Среди обманутых вкладчиков много пенсионеров. Они вложили единственное, что у них было – свою пенсию. Планировали жить достойно и внукам что-то оставить, а теперь им только и остается, что пытаться вернуть свои деньги, разве это жизнь?, — возмущается участник митинга Виктор.

У протестующих есть свой собственный талисман – 80-летняя пенсионерка, которую все ласково называют «Баба Юля». Она является вкладчиком банка с 2014 года и никак не ожидала, что станет жертвой махинаций.

— Мне так и говорили: «Баба Юля, вот, всё в защите, всё у нас, придешь через шесть месяцев и всё получишь». Отдала я им один миллион и пятьсот тысяч. Сразу мне процент начислили туда – 74 тысячи с копейками. Прихожу через полгода за своими деньгами, а мне говорят: «Нет, ничего не будет, нету денет», — с грустью в голосе говорит пенсионерка. — Почему мне не выдали мои деньги, никто так и не объяснил.

Пенсионерка Баба Юля - талисман митингующих. Её энергетике позавидуют многие молодые.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Многие участники митинга сетуют, что мало людей пришло высказать свою позицию. — Вот пришло бы человек сто, тогда бы сразу обратили на нас внимание, — говорит кто-то из толпы. Но немногочисленность протестующих объяснима. Среди жертв банка много пенсионеров, а таких личностей, как Баба Юля – активных и целеустремлённых – среди них не так уж и много. Все-таки не тот возраст. Многие попросту отчаялись.

Однако есть и другие пострадавшие - те, кому ни возраст, ни проблемы со здоровьем не мешают отстаивать свою правоту. Один из таких митингующих – Виктор Васильевич. Ветеран труда, почетный энергетик. Работал с 1957 года, 18 лет посвятил торговому флоту, затем 4 года отработал на заводе «Изумруд» и получил квартиру. Последние 32 года работал в ДГК (Дальэнерго). Вышел на пенсию в 72 года, сейчас ему 79 лет. В банк от отдал 700 тысяч рублей.

Ветеран труда Виктор Васильевич отдал банку 700 тысяч и теперь вместо достойной старости обивает пороги.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

— Копил я на собственную старость, но пришлось поменять свои планы из-за этой аферы. Так-то с женой нам пенсии хватает, — со слезами на глазах говорит ветеран труда. — Мы хотели нормально пожить, а теперь вынуждены на старости лет обивать пороги банка. Когда я пришел за выплатами, мне сказали, что мои деньги перевели в Москву... Я опешил - как в Москву? Со своей старшей дочерью мы написали претензию, они её приняли, но денег от этого так и не появилось. Говорят, нужно ехать в Москву и судиться с компанией там. Либо ждать, когда банк продадут и по его долгам с нами рассчитается уже новый хозяин. Но я боюсь, что я попросту не доживу до этого.

Виталий, инвалид II группы, проходит дорогостоящее лечение. Одна ампула стоит под 200 тысяч рублей. Ему, к счастью, удалось попасть в государственную программу, однако сам он не знает, как долго ему удастся лечиться за счет государства. Именно поэтому он вложился в, казалось бы, выгодный «вклад», чтобы в случае внезапного прекращения лечения или осложнений иметь «финансовую подушку».

Инвалиду II группы Виталию необходимо дорогостоящее лечение, но свои деньги он доверил банку.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

— Я вложил один миллион и 350 тысяч рублей. Помогли мать и брат-военнослужащий. По факту, большинство этих денег даже не мои. Меня уверяли, что всё застраховано, а учредители этого «Векселя» – одни и те же люди, что владеют банком. Меня попросту уговорили, очень хорошо психологически обработали. Рассчитывал, что деньги смогу использовать не просто для лечения, но и в качестве подстраховки. Ведь если прервать курс, последствия могут быть весьма плачевными - от сложной операции до скоропостижной смерти. Из-за всей этой стрессовой ситуации с деньгами само лечение идет плохо. Все могло быть намного лучше, но из-за банка моя жизнь под угрозой, — поделился своей историей Виталий.

За день до митинга ведущие радио «Комсомольская правда» – Приморье» дозвонились в Азиатско-Тихоокеанский банк и попытались «обналичить Вексель». На той стороне провода девушка с милым голосом сразу начала рассказывать заученную, как скороговорку, информацию о том, что банк ответственности по векселю не несет, все вопросы нужно адресовать компании ФТК. В процессе общения милый голос сменился на повышенные тона. Сотрудница горячей линии ни в какую не хотела говорить, что именно банк не собирается выплачивать долги, постоянно твердила про ФТК и про то, что «это только ваши проблемы, вы же подписывали договор, а в нем четко прописано, что банк за вексель ответственности не несет».

Митингующие ранее в Уссурийске обратились напрямую к врио губернатора Андрею Тарасенко. Он пообещал разобраться в ситуации. Тем не менее, обманутые вкладчики всё равно вышли на согласованный митинг. Как они сами говорят, они преследуют две цели. Во-первых, жертвы обмана хотят обратить как можно больше внимания на свою проблему, чтобы ситуация побыстрее разрешилась. Во-вторых, они хотят предостеречь возможных вкладчиков банка и не дать шанса финансовому учреждению заработать на других доверчивых гражданах.

Вкладчица АТБ Зинаида Васильевна решила снять свои деньги со счета в банке, дабы не стать жертвой финансовых махинаций.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Как отмечают сами протестующие, маленькие победы у них все-таки происходят - здесь и сейчас. Пенсионерка Зинаида Васильевна сегодня пришла в банк по финансовым делам. У неё АТБ размещены деньги на вкладе. Пообщавшись с протестующими, она твердо решила закрыть свой вклад и вернуть деньги.

Согласованный митинг остался без внимания сотрудников банка.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

К слову, сотрудники банка за время митинга так и не вышли на контакт с горожанами. АТБ всё это время работал в обычном режиме, вот только посетителей у него было немного. Обманутые вкладчики планируют и дальше проводить одиночные пикеты у здания финансового учреждения на Светланской, чтобы как можно больше людей знало о том, что у банка до сих пор в ходу схемы 90-х, напоминающие всем известные финансовые пирамиды.

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