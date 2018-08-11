2018-08-11T07:34:29+03:00
Общество

Дальневосточного леопарда назвали в честь самого известного в стране милиционера

«Дядя Стёпа» уже может составить пару родственнице Памелы Андерсон
Оксана КИСЕЛЁВА
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Самцу Стёпе - около пяти лет, и он находится в самом расцвете сил. Фото: leopard-land.ruСамцу Стёпе - около пяти лет, и он находится в самом расцвете сил. Фото: leopard-land.ru
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Ещё один обитатель национального парка «Земля леопарда» в Приморье получил имя: теперь он не просто Leo 86M, а дядя Стёпа – в честь героя произведений советского поэта и писателя Сергея Михалкова.

— Имя для леопарда, которому около пяти лет, выбирали сотрудники УМВД России по Приморскому краю. Они вместе с «Землей леопарда» эффективно борются с браконьерством, а сейчас предложили несколько вариантов имени для одной из самых редких кошек планеты, - рассказали «Комсомолке» в отделе по связям с общественностью нацпарка. - В итоге наибольшее количество голосов получил «Дядя Стёпа», предложенный начальником краевого управления МВД, генерал-майором полиции Николаем Афанасьевым.

Имя для хищника выбрал начальник управления МВД по Приморскому краю. Фото: leopard-land.ru

Имя для хищника выбрал начальник управления МВД по Приморскому краю. Фото: leopard-land.ru

Теперь полицейские Приморья стали хранителями леопарда. Такое звание получают «крестные» редких кошек, которые оказывают активную поддержку природоохранному делу. Только в этом году на «Земле леопарда» прошло 10 совместных антибраконьерских рейдов. Возбуждено четыре уголовных и девять административных дел. Одно из них – на охотников из Тавричанки, которые в июле ночью заехали на заповедную территорию на машине Toyota Land Cruiser.

— С каждым годом браконьерство приобретает все более изощренные формы, повышается уровень юридической грамотности нарушителей, их техническая подготовка, и бороться с этой бедой в одиночку невозможно, – отметил и.о. директора ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома. – Поэтому для нас важно развитие эффективного взаимодействия с полицией. Оберегая территорию дальневосточного леопарда, сотрудники УМВД теперь могут знать, что они трудятся в том числе на благо своего подопечного.

Обитатель национального парка «Земля леопарда» перестал быть просто Leo 86M. Фото: leopard-land.ru

Обитатель национального парка «Земля леопарда» перестал быть просто Leo 86M. Фото: leopard-land.ru

Самец Стёпа отличается хорошей физической формой и, судя по снимкам с фотоловушек, не боится трудностей, защищает свою территорию от незваных гостей. Кроме того, считают специалисты, Leo 86M скоро может стать отцом.

— Сейчас он находится в самом расцвете сил. А рядом с ним живут такие самки как Бэри и №121 F: это дочь Памелы, крестницы известной американской актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон. Поэтому у самца Стёпы явно не предвидится проблем с размножением, - отметила в беседе с корреспондентом «КП»-Владивосток» начальник отдела по связям с общественностью «Земли леопарда» Мария Окулова.

И у Бэри, и у безымянной пока дочери Памелы уже есть котята от другого самца – Тайфуна. Обе пятнистые семейки попали ранее в фотоловушки.

Актриса и зоозащитница Памела Андерсон во время приезда во Владивосток. Фото: leopard-land.ru

Актриса и зоозащитница Памела Андерсон во время приезда во Владивосток. Фото: leopard-land.ru

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