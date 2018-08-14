Полигон для бёрдвотчеров откроют на границе России, Китая и Кореи

СЕГОДНЯ 03:27 2018-08-14T03:27:37+03:00

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Юг Хасанского района Приморья вскоре могут обжить не только туристы, пляжники и браконьеры, но и бёрдвотчеры – орнитологи-любители, наблюдатели за пернатыми. На треугольнике границ России, Северной Кореи и Китая, на мысе Островок Фальшивый в заливе Петра Великого, учёные предлагают открыть биосферный полигон для наблюдений за птицами.

Самый южный остров страны – Фуругельма, об уникальных птичьих базарах которого в 30-х годах поведал классик русской литературы Михаил Пришвин, входит в Дальневосточный морской заповедник и, конечно, никогда не откроется для больших потоков людей. Через пролив от него находится ещё одно чудо природы – мыс Островок Фальшивый и прилегающие к нему водно-болотные угодья. Ежегодно весной небо здесь становится серым от потоков перелётных птиц, которые возвращаются после зимовки из южных районов Японии, Китая и Кореи в родное Приморье. Прежде всего, это даурские и японские журавли. Здесь же кормятся старожилы с Фуругельма – серые и желтоклювые цапли, малые колпицы, чернохвостые чайки.

Кстати, Фальшивый входит в Хасанский природный парк, где разрешена охота на некоторые виды птиц. По задумке учёных, парк для орнитологов-любителей, вооружённых биноклями, а не ружьями, позволит оттеснить с этого «транзитного» птичьего базара классических охотников.

Заместитель директора по развитию Дальневосточного морского заповедника – филиала Федерального научного центра морской биологии и ДВО РАН Анна Гульбина рассказала читателям «Комсомолки»:

– Принято решение о включении уникального комплекса в Рамсарскую конвенцию по охране водно-болотных угодий и птиц. Мы хотели бы создать биосферный полигон и ограничить охоту. Особенно весной, когда уставшая птица вообще не пригодна для использования в пищу. Надо отдать должное, с этого года на мысе Островок Фальшивый и в его окрестностях стали проводить работы по охране животного и растительного мира. Но ещё что интересно: эта территория – практически граница с Кореей и Китаем. Недалеко, в КНДР и КНР находятся птичьи парки, где охраняются пролётные птицы. Если мы создадим биосферный полигон и начнём проводить популяризаторские туры, они могут охватить и соседние страны.

О новых проектах заповедного дела стало известно на семинаре «Живая тайга», организованном Амурским филиалом WWF России и Центром «Амурский тигр».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Владивосток», в Дальневосточном морском заповеднике вводится новая система охраны от браконьеров.

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