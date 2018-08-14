2018-08-14T03:27:37+03:00
Общество

Полигон для бёрдвотчеров откроют на границе России, Китая и Кореи

Любители птиц со всего мира смогут наблюдать за редчайшими видами мировой фауны
Александр СЫРЦОВ
Поделиться:
Чернохвостые чайки на заповедном острове Фуругельма. Фото: Василий АВЧЕНКО/ РИА "Восток-Медиа"Чернохвостые чайки на заповедном острове Фуругельма. Фото: Василий АВЧЕНКО/ РИА "Восток-Медиа"
Изменить размер текста:

Юг Хасанского района Приморья вскоре могут обжить не только туристы, пляжники и браконьеры, но и бёрдвотчеры – орнитологи-любители, наблюдатели за пернатыми. На треугольнике границ России, Северной Кореи и Китая, на мысе Островок Фальшивый в заливе Петра Великого, учёные предлагают открыть биосферный полигон для наблюдений за птицами.

Самый южный остров страны – Фуругельма, об уникальных птичьих базарах которого в 30-х годах поведал классик русской литературы Михаил Пришвин, входит в Дальневосточный морской заповедник и, конечно, никогда не откроется для больших потоков людей. Через пролив от него находится ещё одно чудо природы – мыс Островок Фальшивый и прилегающие к нему водно-болотные угодья. Ежегодно весной небо здесь становится серым от потоков перелётных птиц, которые возвращаются после зимовки из южных районов Японии, Китая и Кореи в родное Приморье. Прежде всего, это даурские и японские журавли. Здесь же кормятся старожилы с Фуругельма – серые и желтоклювые цапли, малые колпицы, чернохвостые чайки.

Кстати, Фальшивый входит в Хасанский природный парк, где разрешена охота на некоторые виды птиц. По задумке учёных, парк для орнитологов-любителей, вооружённых биноклями, а не ружьями, позволит оттеснить с этого «транзитного» птичьего базара классических охотников.

Заместитель директора по развитию Дальневосточного морского заповедника – филиала Федерального научного центра морской биологии и ДВО РАН Анна Гульбина рассказала читателям «Комсомолки»:

– Принято решение о включении уникального комплекса в Рамсарскую конвенцию по охране водно-болотных угодий и птиц. Мы хотели бы создать биосферный полигон и ограничить охоту. Особенно весной, когда уставшая птица вообще не пригодна для использования в пищу. Надо отдать должное, с этого года на мысе Островок Фальшивый и в его окрестностях стали проводить работы по охране животного и растительного мира. Но ещё что интересно: эта территория – практически граница с Кореей и Китаем. Недалеко, в КНДР и КНР находятся птичьи парки, где охраняются пролётные птицы. Если мы создадим биосферный полигон и начнём проводить популяризаторские туры, они могут охватить и соседние страны.

О новых проектах заповедного дела стало известно на семинаре «Живая тайга», организованном Амурским филиалом WWF России и Центром «Амурский тигр».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Владивосток», в Дальневосточном морском заповеднике вводится новая система охраны от браконьеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как остановить «гонку вооружений» в Дальневосточном морском заповеднике.

Бухта Бойсмана. Вдали виднеется архипелаг Римского-Корсакова. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Бухта Бойсмана. Вдали виднеется архипелаг Римского-Корсакова.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]
Новости 24
От отвёртки до ножа: на приём к приставу из Приморья не пустили должника с оружием
Под Находкой беременная женщина и младенец не смогли выбраться с песчаной косы
Почта России вошла ТОП-5 рейтинга международного сервиса экспресс-доставки почты EMS
АО «Восточный Порт» исследовало 598 проб воздуха и воды в рамках экологического мониторинга за 7 месяцев 2018 года
В Уссурийске пьяный хабаровчанин обокрал пассажирку поезда «Москва-Владивосток»
В Приморье шестилетнюю девочку сильно потрепал «кавказец»
Приморская непогода не сдаёт своих позиций
Житель Владивостока выращивал коноплю на острове
В Приморье поступили почтовые марки, посвященные знаменитым российским ювелирам
Развод до смерти: пара из Владивостока "кинула" коммерсанта, не зная финала
Два приморца погибли в авариях за выходные
Мэрия Владивостока вступила в схватку за Минный городок
Ученые выяснили, кто загадил Морской заповедник в Приморье
6400 тонн асфальта уложили на дороги Владивостока
Погибла доцент Высшей школы телевидения ВГУЭС Валентина Леонтьева
"Альтернативный" рейс в Москву появился в аэропорту Владивостока
Бомжа, поджегшего "Фреш25", отдали под суд во Владивостоке
Спасатели Приморья ждут сигнала в повышенной готовности
Тысячи приморцев поплатились за прилюдную любовь к табаку
Министр предложил платить больше дальневосточникам с детьми
Корабли ТОФ потопили подлодку противника
Дождь во Владивостоке усилится после обеда