К Школе и спорту готов с "Технодети"
Школьный досуг — важная часть процесса обучения. Не всегда детей на переменах и после уроков занимают полезные игры и активности. Но всегда можно дать ребенку возможность активного отдыха.
Самокаты, дрифт-трайки и квадроциклы — именно то, что обеспечит такую возможность.
Всё это есть в дискаунтере детской техники «Технодети». В нашем шоуруме вы можете увидеть и опробовать каждую модель.
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Также сейчас действует специальная скидка на квадроцикл ATV-BOT Raptor EL800 — 23%. Приезжайте к нам на бесплатный тест-драйв каждый будний день с 9:00 до 18:00 по адресу Липовая 7а, строение 2 и звоните +7 904-628-02-62.