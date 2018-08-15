2018-08-15T11:16:38+03:00
Общество

К Школе и спорту готов с "Технодети"

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Школьный досуг — важная часть процесса обучения. Не всегда детей на переменах и после уроков занимают полезные игры и активности. Но всегда можно дать ребенку возможность активного отдыха.

Самокаты, дрифт-трайки и квадроциклы — именно то, что обеспечит такую возможность.

Всё это есть в дискаунтере детской техники «Технодети». В нашем шоуруме вы можете увидеть и опробовать каждую модель.

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Все подробности на сайте компании.

Также сейчас действует специальная скидка на квадроцикл ATV-BOT Raptor EL800 — 23%. Приезжайте к нам на бесплатный тест-драйв каждый будний день с 9:00 до 18:00 по адресу Липовая 7а, строение 2 и звоните +7 904-628-02-62.

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