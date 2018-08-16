2018-08-16T15:32:19+03:00
Родительское собрание

Детям надо в первый класс...

Что нужно обязательно успеть до начала учебы, а на что лучше махнуть рукой
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О том, как подготовить ребенка к школе дает советы практический детский психолог Ольга Анищенкова.О том, как подготовить ребенка к школе дает советы практический детский психолог Ольга Анищенкова.
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Родители первоклашек в панике. До первого звонка осталось всего ничего. А надо еще купить ранец, тетрадки, туфли... Ой, мамочки! А с ребенком-то что делать?! Все лето пролоботрясничали, а читать толком не научились! Может, на курсы срочно отправить? Или бабушку на подмогу позвать, она научит...

— Пожалуйста, спокойнее! Никакой муштры и учебы до начала уроков, — говорит практический детский психолог, ведущий специалист «Центра практической психотерапии под руководством Ковалева С. В.» Ольга Анищенкова. — Чем вы сейчас реально можете помочь своему сыну или дочке, так это объяснить, зачем он вообще идет в школу и что его там будет ждать.

Еще вчера у ребенка было детство-игрушки, а завтра начнутся уроки, где надо будет сидеть за тетрадками. Некоторых детей может ждать сильный стресс. Поэтому родителям лучше в игровой форме рассказать своему ребенку про новый этап в его жизни. Взять любимую игрушку, например пчелку Майю, и начать: смотри, сначала она была маленькой, о ней заботились, приносили мед. Но сейчас она выросла, и ей пора в школу. «А зачем нужна школа?» - возможно, спросит ребенок. Тут не надо фраз типа «чтобы хорошо учиться, поступить в институт, найти работу и получать миллионы». Такими категориями дети еще не мыслят. Лучше скажите: «Раньше Майя ни за что не отвечала, жила беззаботно. Но дети вырастают, им нужно становиться самостоятельными. Когда ты пойдешь в школу, тебя научат полезным вещам. Эти знания помогут тебе в жизни, и ты многое будешь уметь делать сам». Примерно так.

После такого разговора устройте ребенку праздник в честь 1 сентября. Можно дома или пойдите в кафе, парк, купите небольшой подарок (а не только обязаловку). Это нужно, чтобы школа ассоциировалась с радостью.

Что еще можно успеть за эти две недели:

• ✓ Укрепить иммунитет. Особенно у ребенка, который не ходил в детский сад и в свое время не переболел там всеми болячками. Налегайте на фрукты, закаляйтесь, занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе.

• ✓ Наладить режим дня. Каждое утро будите ребенка на 10 - 15 минут раньше и постепенно доведите до нужного времени. И на 10 - 15 минут соответственно укладываете раньше спать. В сентябре это сильно поможет.

— И все же: надо ли учить детей до школы читать и писать?

— Многие психологи, и я в том числе, рекомендуют не заставлять ребенка начинать учиться летом. Дайте ему отдохнуть. Он в школе сам все прекрасно освоит. Но... только если психологически будет готов к учебе (см. «Вопрос - ребром»).

ВАЖНО

Шестилетний ученик - будущий неудачник?

Многих родителей интересует, когда отдавать ребенка в школу - в 6,5 или 7,5 года? Обратимся к закону «Об образовании в РФ». Там сказано: дети могут идти в школу не раньше 6,5 и не позже 8 лет.

— Можно стать первоклассником и в 8! Это не значит, что он отстает в развитии, просто у него свой, индивидуальный темп, - объясняет Татьяна Филиппова. - Есть еще такой момент: быть самым младшим в классе для ребенка может оказаться сродни катастрофе. Он будет тяжелее переживать трудности и конфликты. Да, кто-то может быть очень развит и в 6,5. Но рискует столкнуться в школе с таким явлением, как «высокое эмоциональное напряжение». Будет учиться - но легко ему это не дастся! А через год, вот увидите, все станет проще. Причем для всей семьи! А если есть хронические болячки, отдавать детей в школу надо как можно позже. Даже в 8! Аллергия никуда не денется. Но ребенок повзрослеет, будет не таким слабеньким, а значит, готовым к новым нагрузкам. Здоровье и счастливое детство важнее родительских амбиций.

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