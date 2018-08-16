Тест: А ваш ребенок готов к школе?

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-16T15:32:19+03:00

Ответьте на все вопросы и узнайте, готово ли ваше чадо ко всем школьным трудностям

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На вопрос "Готов ли ваш ребенок к школе?" многие мамы с уверенностью воскликнут: "Ну конечно! Мой с 5 лет читает и считает до 100… И вообще мы уже в лучший лицей записались". Увы, это не самое главное. Семилетка может заучивать поэмы, но при этом быть совсем не готовым к школе. Как же понять, что чадо созрело?

Предлагаем вам с ребенком пройти тест. Его разработали директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких и ведущий научный сотрудник института Татьяна Филиппова.

Итак, ребенок может смело идти в первый класс, если:

1. Понимает и выполняет инструкции

Например, вы дали сыну задание – сделать открытку бабушке. И видите итог: он вас правильно понял и все выполнил – аппликация готова. Отлично, если будущий школьник проверит за собой, все ли приклеилось, что надо подправит. Сам! Без указаний взрослого.

Совет: чаще давайте такие задания и четко проговаривайте, что нужно сделать.

2. Может следовать чужим правилам

Понаблюдайте, как ребенок играет с детьми или взрослыми. Ему интересно только то, что придумал он сам, или он готов следовать чужим планам? Последнее очень ценно! Ведь в школе появится учитель, и именно он станет диктовать правила.

Совет: если такого навыка у ребенка пока нет, предложите игру. В понедельник вся семья живет по правилам папы, во вторникам – по правилам мамы, потом самого ребенка, старшего брата, бабушки...

3. Умеет проигрывать

Ох, все мы знаем, как бурно дети могут реагировать на победу других. Отец обогнал на велосипеде или дедушка выиграл в шашки – все, катастрофа! И мы, взрослые, начинаем поддаваться. А надо ли? Ведь потом в жизни у этого человека будут и взлеты, и падения. Уже в детстве полезно учиться спокойно относиться к неудачам.

Совет: если и решили поддаться ребенку, покажите ему «зеркало». Например, проиграли в шашки, начните швырять фигуры, кричать, что больше играть никогда не будете! Но не переусердствуйте, «расстройтесь» так, как это делает он. Ребенок посмотрит на себя со стороны и, скорее всего, перестанет бурно реагировать на проигрыш. Но это крайний прием. Лучше на своем примере учить адекватности.

4. Просит о помощи

Без этого никуда. В школе ребенку надо будет что-то переспросить у учителя или попросить о помощи. А он начнет стесняться.

Совет: говорите ребенку о том, что просить о помощи – это нормально! Приучайте его к этому дома.

5. Правильно и четко говорит

«У вашей фефочки проблемы с фикцией»? Если ребенок не выговаривает несколько звуков, лучше не торопиться с походом в школу.

Совет: отложите учебу на следующий год и идите к логопеду. Иначе будущему школьнику будет тяжело не только отвечать на уроках, но и общаться со сверстниками. Они порой любят дразниться!

6. Выпадают молочные зубы

Да-да! Физиологию никто не отменял. Смена молочных зубов указывает: в организме ребенка происходят качественные изменения, он готов к новым нагрузкам.

Совет: если молочные зубы у ребенка все еще на месте – повремените с учебой.

7. Достает до уха

Есть такой тест. Нужно встать перед ребенком и попросить его перекинуть одну из рук себе через голову. Если он достал ею до своего уха, значит, созрел для учебы. Если не достал 3-4 сантиметра – тоже годится. Не готов к школе совсем – если на вашу просьбу положил ладошку на макушку.

Совет: это только кажется, что тест примитивный – на самом деле он научный. Если ребенок не выполнил его, значит, его мозг еще не готов к новым интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.

— А если ребенок не прошел эти испытания? А ведь уже середина августа! Из детского сада его выпустили, ждут в школе. Куда девать ребенка?!

— Не горячитесь, — успокаивает Татьяна Филиппова. — В каждом пункте теста есть совет, что можно еще успеть сделать до школы. Если ребенок совсем не готов к ней – не торопитесь. Если есть возможность оставить дома, всегда найдется, чем его занять: записать в спортивные секции, клубы развития. Если такой возможности нет, отдавайте в школу. Но уберегите ребенка от лишних нагрузок - дополнительных уроков и кружков. Так вы поможете ему адаптироваться к школе.