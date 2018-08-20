Вице-губернатор Приморья: о себе, медицине и Мэриленде

СЕГОДНЯ 09:41 2018-08-20T09:47:50+03:00

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Во вторник в 9 часов утра, сразу после политика и экономиста Никиты Исаева, желанным гостем на радио «Комсомольская правда»-Приморье» будет вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков.

Он курирует вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта. Наиболее проблемной сферой остается здравоохранение, и вопросы соответствующие: меняется ли ситуация с зарплатами врачей, кадровым дефицитом; оснащением поликлиник, больниц и вообще с доступностью медицинской помощи для населения? Откуда вице-губернатору поступают тревожные сигналы, и есть ли позитивные мнения?

Серебряков известен среди приморских «випов» как байкер и активный пользователь соцсетей. Высшее образование получил в Дальневосточном государственном университете и университете «Мэрилэнд» (США), руководил коммерческим предприятием, был депутатом Думы Владивостока и Законодательного собрания Приморского края.

Прямой эфир с участием Павла Серебрякова на радио «Комсомольская правда»-Приморье» начнется в 9:05. Вопросы на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03 можно отправлять уже сейчас, а также звонить утром 21 августа по телефону (423) 230-22-52.