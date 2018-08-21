Тайфуны над Приморьем: наводнений еще нет, но деревья уже падают

СЕГОДНЯ 07:10 2018-08-21T07:10:49+03:00

Пока в Приморье наблюдается обычная непогода. То ли еще будет? Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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На этой неделе Приморью предстоит выдержать удар сразу двух мощных циклонов – «Rumbia» и «Soulik». Первый обрушился на край уже сегодня: с самого утра во Владивостоке, Уссурийске и в Хасанском районе льют сильные дожди. Однако к настоящему времени сила тайфуна серьезно уменьшилась. Так что пока в Приморье наблюдается обычная непогода: до сих пор ни одного ЧП в крае не зафиксировано. По данным портала «Примпогода», количество выпавших осадков составляет 30-60 миллиметров.

Единственные инциденты, вызванные циклоном, связаны с сильным ветром. Во Владивостоке и Артеме от его порывов рухнули уже несколько деревьев.

Упавшее дерево на улице Карьерной, Владивосток. Фото: dpscontrol_125rus

В некоторых случаях они повредили припаркованные рядом машины.

В Угловом (бывший поселок, ныне - микрорайон Артема) поваленное ветром дерево раздавило легковушку. Фото: dps_artem

Самые сильные опасения от удара стихии были у жителей Уссурийска. Оно и понятно: во время каждого более-менее сильного дождя этот город, как правило, тонет. В буквальном смысле: центральные районы города просто уходят под воду; вода там доходит до окон первых этажей. Однако этим утром горожане могли выдохнуть: ничего страшного не произошло. По данным городской Единой дежурной диспетчерской службы, никаких наводнений в черте города не зафиксировано.

– Все реки находятся в берегах. Примгидромет сегодня подтвердил прогноз, который они озвучили накануне. 23 и 24 августа ожидается, что над краем будет перемещаться тайфун Soulik и мы снова ожидаем сильные дожди, – рассказали в ЕДДС.

Как сообщили представители муниципального предприятия «Уссурийск-Водоканал», нарушений в системах водоснабжения и канализации не произошло. Однако коммунальщики все равно готовятся к самому печальному развитию событий. Сегодня в районе остановки «Семь ветров» они установят помпу для откачки воды – на случай, если уровень воды в реке Комаровка вдруг резко поднимется.

Между тем, к тайфуну «Soulik» экстренные службы готовятся со всей серьезностью. Сегодня в Приморье из Хабаровского края отправилась группировка Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Это целая сотня спасателей, оснащенная всем необходимым для автономной работы. Хабаровские спасатели будут эвакуировать население, спасать имущество и домашний скот, доставлять продукты и медикаменты – если это, конечно, понадобится.

– На автомобилях высокой проходимости спасатели прибудут во Владивосток и Уссурийск. Аэромобильные группы оснащены необходимым оборудованием и снаряжением. Лодки, гидрокостюмы, спасательные жилеты, гидравлический инструмент, шанцевый – всё, что может быть полезно и необходимо при спасательных и аварийно-восстановительных работах, – отметил ВрИО начальника Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Кадыков.

Жители Уссурийска готовились к самому худшему. Фото: пресс-служба администрации Уссурийска

Как ранее сообщала «Комсомолка», к утру 23 августа тайфун «Soulik» сдвинется на центральную часть Корейского полуострова. Дальнейшее его движение точно не определено, поэтому есть несколько версий, куда он отправится.

— Далее прогнозы расходятся: по одним расчетам тайфун выйдет на северо-запад Японского моря и пройдет непосредственно над территорией Приморского края, по другим – немного западнее, по приграничным районам Китая, оказывая в большей степени влияние на западную половину Приморья. В любом случае нужно готовиться к сильным и очень сильным дождям, штормовому ветру, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» главный редактор «Примпогоды» Марина Парфёнова.

24 августа ожидается резкое ухудшение погодных условий с ливневыми дождями с грозами и осадками до 40 миллиметров. Ожидаются сильные осадки до 50 миллиметров и более за 12 часов при грозе и шквалистом усилении ветра до 24 метров в секунду.

В приморском управлении МЧС России предупреждают: на время непогоды лучше всего отказаться от дальних поездок. В идеале, нужно вообще не выезжать за пределы населенных пунктов до нормализации обстановки. Охотникам и рыбакам нужно перенести свое хобби на более спокойный период: во время тайфуна поездки в лес или к воде могут быть смертельно опасны.

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