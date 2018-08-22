2018-08-22T08:25:49+03:00
Общество

Судьба объединения Владивостока и Салоников решается в высоких кабинетах

Эксперт: Приморье можно превратить в грандиозную площадку евро-азиатского сотрудничества
Александр СЫРЦОВ
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Владивосток и Салоники похожи не только внутренне, но и внешне. Коллаж: Pixabay.comВладивосток и Салоники похожи не только внутренне, но и внешне. Коллаж: Pixabay.com
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Инициативная группа жителей обратилась сегодня к главе Владивостока Виталию Веркеенко с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о побратимских связях между столицей Приморского края и городом Салоники в Греции. Аналогичные письма получили врио губернатора Андрей Тарасенко и председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Впервые в истории город нашенский может побрататься с древним представителем Европы, колыбелью православного христианства.

Назваными братьями Владивосток стал обрастать одновременно с потерей статуса закрытого города, напоминает журналист и писатель Василий Авченко. В 1991 – 1992 годах завязались побратимские отношения с китайским Далянем, южнокорейским Пусаном, американскими Джуно, Сан-Диего и Такомой, японскими Акитой, Ниигатой и Хакодате.

Следующими, уже в нулевых годах, в побратимы попали северокорейский Вонсан, эквадорский клондайк тунца и бананов Манта, малайзийский Кота-Кинабалу, Яньбянь-Корейский автономный округ, южнокорейский Инчхон, российский Владикавказ. Недавно компанию им составил китайский Харбин. Вместе с тем, у столицы Приморья нет ни одного побратима в государствах Старого Света. И это при том, что на межгосударственном уровне несколько лет обсуждается экономическая доктрина под звонким названием «Единая Европа от Лиссабона до Владивостока».

Столица Португалии – город прекрасный во всех отношениях: портовая романтика, трамваи и футбол. Но всё же Салоники, откуда родом Кирилл и Мефодий, по менталитету, не говоря уже о расстоянии, нам гораздо ближе.

«Салоники – второй по величине город Греции, имеет экономический статус порто-франко. Средоточие исторического и культурного наследия. На его территории находятся святыни, связанные с особо почитаемым Русской православной церковью великомучеником Димитрием Солунским», – говорится в обращении.

Для чего нужен побратимский статус? Если отбросить ненужный пафос и очевидную необходимость возрождать евро-российские отношения, Владивосток может получить мощного партнёра на территории густонаселённого континента. Представьте, заработают экономические, туристические, спортивные и культурные (как минимум – на уровне университетов) совместные проекты. Художественные экспозиции, промышленные выставки, обмен делегациями… Сомнений нет, вслед за Салониками к Дальнему Востоку потянутся Генуя, Мадрид, Любляна, Копенгаген

– Не забываем, что туристы из Японии, Южной Кореи и Китая потоками едут во Владивосток взглянуть на «европейскую экзотику» на краю Тихого океана. Для них мы всамделишные европейцы, хоть и проперцованные Азией. На этой волне можно превратить Приморье в грандиозную площадку евро-азиатского сотрудничества, – полагает эксперт туристического рынка Роман Князев.

Кстати, первыми пожали друг другу руки представители бизнеса Владивостока и Салоников, которые открывают совместные проекты. Очередь – за официальным соглашением властей двух городов.

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