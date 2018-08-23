Госдеп США ввел санкции против судоходной компании из Владивостока

СЕГОДНЯ 06:31 2018-08-23T06:31:55+03:00

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Правительство США ввело санкции против судоходной компании из Владивостока. Официальная причина – нарушение санкционного режима против КНДР. При этом в самой фирме не очень понимают, что они умудрились нарушить.

В минувшую среду американское правительство ввело санкции в отношении еще нескольких российских компаний. Среди них оказались две фирмы из Владивостока. Первая – это судоходная компания «Гудзон», вторая – Приморская морская логистическая компания. Это связанные друг с другом предприятия (даже располагаются они по одному адресу). Под санкции попал весь флот «Гудзона» – пять сухогрузов и танкер «Патриот».

По заявлению американской стороны, владельцы «Гудзона» два раза перегружали топливо на северокорейские суда. При этом в самой компании уверяют: с КНДР предприятие практически никогда не работало. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал заместитель директора по флоту Олег Аникин.

– Мы, если честно, удивлены подобным решением. С Северной Кореей мы не сотрудничаем. Один раз, в 2016 году, наш единственный танкер заходил в северокорейский порт. На этом все. Какие будут последствия от американских санкций, пока сказать сложно. Нужно время, чтобы оценить ситуацию, – рассказал он.

Олег Аникин добавил, что если из-за действий США бизнес «Гудзона» пострадает, компания обратится за помощью к правительству России. Но это все вопрос будущего.

Примечательно, этим летом «Гудзон» оказался в центре зарплатного скандала. В июне в редакцию «Комсомолки» обратился моряк Александр Соломин, утверждавший, что компания «кинула» его на деньги. Он устроился в компанию по «серой схеме», и поэтому получил только часть зарплаты. . В «Гудзоне» это далеко не первый случай. По его словам, в профсоюзе всегда объясняют морякам, что надо внимательно смотреть на подписываемые документы и избегать «серых» зарплат.