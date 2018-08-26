Приморье ушло под воду: тайфун «Soulik» обернулся настоящей катастрофой

СЕГОДНЯ 04:04 2018-08-26T04:05:58+03:00

Под воду уходят дороги, улицы, дома - наводнения наблюдаются по всему Приморью. Фото: mark2_che

В некоторых районах края вода прибывает до сих пор

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Второй день в Приморском крае продолжается мощный паводок, вызванный тайфуном «Soulik». Затоплены или отрезаны от «большой земли» десятки населенных пунктов в нескольких районах. Основного пика стихийное бедствие достигло минувшим вечером, но на большинстве рек вода продолжает прибывать.

В некоторых населенных пунктах наблюдаются масштабные затопления. Под воду уходят целые улицы; от последствий тайфуна пострадало множество приморцев. Пожалуй, наиболее серьезная ситуация складывается в селе Михайловка. Там вода уже пошла в дома людей.

Дома местных жителей затопило. Фото: mark2_che

Многие улицы превратились в настоящие океаны; проехать по селу на автомобиле сейчас практически невозможно.

Что случилось с Михайловкой? Она утонула. Фото: mark2_che

Полностью затопило объездную дорогу, ведущую из Михайловки в Уссурийск.

Еще один населенный пункт в Михайловском районе, поселок Новошахтинский, тоже ушел под воду. Водой залито большинство улиц и придомовых территорий, подтоплено много частных домов.

Новошахтинский ушел под воду. Фото: dpscontrol.ru

Под воду ушел и местный карьер. Минувшим вечером там наблюдалась вот такая психоделическая картина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/665841" frameborder="0"></iframe> Бурный поток у Новошахтинского.

Массовые затопления домов наблюдаются и в Сибирцево.

В Сибирцево - одна из наиболее острых ситуаций. Фото: pogoda_25_region

Особенно пострадал район Старой Манзовки. У многих местных жителей в домах по колено воды.

Многие дома в Сибирцево затопило. Фото: pogoda_25_region

Из-за разлива реки Монастырки ушла под воду дорога в районе вокзала.

Поселок разделило на две части. Фото: dps_vl

Преодолеть эту водную преграду можно только вплавь; поселок фактически разделило на две части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/665843" frameborder="0"></iframe> Сибирцево. Потоп.

А вот так выглядит местное локомотивное депо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/665844" frameborder="0"></iframe> Сибирцево депо.

Многие населенные пункты в Приморье просто отрезало от остального края. Так, сейчас отсутствует транспортное сообщение с поселком Смоляниново Шкотовского района. Во время разгула стихии там смыло недавно восстановленную переправу.

Но больше всего подобных происшествий наблюдается в районе Уссурийска. Там от остального края еще прошлым утром отрезало село Корсаковка. За прошедшие сутки ситуация только усугубилась. По предварительным оценкам, там выпало до 80 миллиметров осадков. Дорога, связывающая село с остальным краем, ушла под воду. Выбраться из Корсаковки можно только на лодке. Разлившаяся река Казачка также затопила оба местных моста.

Сейчас транспортное сообщение нарушено еще и с селом Кондратеновка. Как сообщают местные жители, паводком там повредило мост. Временную переправу тоже затопило. Проезда в село нет; при этом на месте ЧП нет ни одного работника экстренных служб.

Дороги в Кондратеновку нет. Фото:dps_control

В самом Уссурийске ситуация ничуть не лучше. 86 миллиметров выпавших осадков привели к подтоплению значительной части города. Часть улиц просто ушла под воду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/665846" frameborder="0"></iframe> Уссурийск после паводка - съемка с квадрокоптера.@konuss2019

Как сообщили в мэрии, на территории городского округа затопило 90 подворий и 11 домов.

При этом, по словам местных жителей, вода продолжает прибывать. Так что до пика паводка, видимо, еще далеко.

Ситуация в Уссурийске очень серьезная. Фото: mark2_che

В особой зоне риска находятся улицы Первомайская, Лазо – Вейса, район реки Раковка от Пушкина до Комсомольской.

Кроме того, сильно разлилось Солдатское озеро. Вот такая картина наблюдалась там в 23:30.

mark2_che Стоп-лайн на Солдатском 23:30

В городе сейчас дежурят спасатели: местные пожарные (54 человека) и сотрудники Амурского спасательного центра (50 человек). На подходе бригада спасателей из краевого управления МЧС – 20 человек и 4 плавсредства.