Приморье ушло под воду: тайфун «Soulik» обернулся настоящей катастрофой
Второй день в Приморском крае продолжается мощный паводок, вызванный тайфуном «Soulik». Затоплены или отрезаны от «большой земли» десятки населенных пунктов в нескольких районах. Основного пика стихийное бедствие достигло минувшим вечером, но на большинстве рек вода продолжает прибывать.
В некоторых населенных пунктах наблюдаются масштабные затопления. Под воду уходят целые улицы; от последствий тайфуна пострадало множество приморцев. Пожалуй, наиболее серьезная ситуация складывается в селе Михайловка. Там вода уже пошла в дома людей.
Дома местных жителей затопило. Фото: mark2_che
Многие улицы превратились в настоящие океаны; проехать по селу на автомобиле сейчас практически невозможно.
Что случилось с Михайловкой? Она утонула. Фото: mark2_che
Полностью затопило объездную дорогу, ведущую из Михайловки в Уссурийск.
Еще один населенный пункт в Михайловском районе, поселок Новошахтинский, тоже ушел под воду. Водой залито большинство улиц и придомовых территорий, подтоплено много частных домов.
Новошахтинский ушел под воду. Фото: dpscontrol.ru
Под воду ушел и местный карьер. Минувшим вечером там наблюдалась вот такая психоделическая картина.
Бурный поток у Новошахтинского.
Массовые затопления домов наблюдаются и в Сибирцево.
В Сибирцево - одна из наиболее острых ситуаций. Фото: pogoda_25_region
Особенно пострадал район Старой Манзовки. У многих местных жителей в домах по колено воды.
Многие дома в Сибирцево затопило. Фото: pogoda_25_region
Из-за разлива реки Монастырки ушла под воду дорога в районе вокзала.
Поселок разделило на две части. Фото: dps_vl
Преодолеть эту водную преграду можно только вплавь; поселок фактически разделило на две части.
Сибирцево. Потоп.
А вот так выглядит местное локомотивное депо.
Сибирцево депо.
Многие населенные пункты в Приморье просто отрезало от остального края. Так, сейчас отсутствует транспортное сообщение с поселком Смоляниново Шкотовского района. Во время разгула стихии там смыло недавно восстановленную переправу.
Но больше всего подобных происшествий наблюдается в районе Уссурийска. Там от остального края еще прошлым утром отрезало село Корсаковка. За прошедшие сутки ситуация только усугубилась. По предварительным оценкам, там выпало до 80 миллиметров осадков. Дорога, связывающая село с остальным краем, ушла под воду. Выбраться из Корсаковки можно только на лодке. Разлившаяся река Казачка также затопила оба местных моста.
Сейчас транспортное сообщение нарушено еще и с селом Кондратеновка. Как сообщают местные жители, паводком там повредило мост. Временную переправу тоже затопило. Проезда в село нет; при этом на месте ЧП нет ни одного работника экстренных служб.
Дороги в Кондратеновку нет. Фото:dps_control
В самом Уссурийске ситуация ничуть не лучше. 86 миллиметров выпавших осадков привели к подтоплению значительной части города. Часть улиц просто ушла под воду.
Уссурийск после паводка - съемка с квадрокоптера.@konuss2019
Как сообщили в мэрии, на территории городского округа затопило 90 подворий и 11 домов.
При этом, по словам местных жителей, вода продолжает прибывать. Так что до пика паводка, видимо, еще далеко.
Ситуация в Уссурийске очень серьезная. Фото: mark2_che
В особой зоне риска находятся улицы Первомайская, Лазо – Вейса, район реки Раковка от Пушкина до Комсомольской.
Кроме того, сильно разлилось Солдатское озеро. Вот такая картина наблюдалась там в 23:30.
В городе сейчас дежурят спасатели: местные пожарные (54 человека) и сотрудники Амурского спасательного центра (50 человек). На подходе бригада спасателей из краевого управления МЧС – 20 человек и 4 плавсредства.