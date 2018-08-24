Подопечный «Сахалинстроя» не справился с капитальным ремонтом жилого дома

СЕГОДНЯ 11:33 2018-08-24T11:41:17+03:00

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«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» готовится судебном порядке обязать подрядчика ИП Ташуян В.Ю. выполнить свои гарантийные обязательства на ряде объектов по всей области, где был некачественно выполнен капитальный ремонт. В период с 2012 по 2017 годы данный индивидуальный предприниматель выиграл более 40 различных тендеров на выполнение работ в рамках региональной программы капитального ремонта. Среди объектов были как жилые дома, так и социальные объекты.

Как отметили представители фонда, на сегодняшний день есть определённые вопросы по качеству выполненных работ, однако подрядчик уклоняется от исполнения своих гарантийных обязательств. Многочисленные попытки решить вопрос в досудебном порядке через руководство компании или НП СРО «Сахалинстрой», в которую входит данный индивидуальный предприниматель, не привели к успеху.

Стоит сказать, что за последние годы это уже не первая история, когда строительные организации, входящие в состав НП СРО «Сахалинстрой», ставят под угрозу срыва программу капитального ремонта и некачественного строительства жилья.

Наиболее громкой историей стало выполнение работ по капитальному ремонту в 2013 году в Томаринском районе. Компания ООО «Жемчужина» выполняла ремонт ряда домов и по их завершению обратилась в суд ввиду отсутствия оплаты по договору. Однако у местной администрации была своя версия происходящего, согласно которой работы подрядчиком были произведены некачественно. В связи с этим уже заказчик обратился в суд, который присудил не выплачивать компании эти деньги. Последующие неоднократные попытки руководителя ООО «Жемчужина» истребовать деньги по договору стали поводом для обращения администрации Томаринского района в правоохранительные органы, в результате чего в отношении директора Галины Кармадоновой было возбуждено уголовное дело. Позже её признали виновной в мошенничестве.

Говоря о жилищном строительстве, можно вспомнить компанию «Армсахстрой», руководство которого входит в правление НП СРО «Сахалинстрой». Данная строительная организация неоднократно выступала застройщиком в рамках региональных программ по обновлению регионального жилищного фонда на территории Сахалинской области. Однако нередко готовые объекты не выдерживали проверку временем. В 2016 году в селе Дальнем дом № 9 в переулке Алых роз терял штукатурку по несколько раз за год, а представители «Армсахстрой» ссылались на то, что во всём виноват поставщик материалов из Новосибирска. Впрочем, даже повторные ремонтные работы не исправляли ситуацию. Жителям приходилось обращаться в разные инстанции, чтобы привести свой дом в порядок.

Другой случай произошёл уже в этом году в Синегорске. Трёхэтажный дом, построенный в 2014 году спустя несколько лет, начал, что называется, трещать по швам. С фасада дома стали падать целые куски штукатурки, однако самым неприятным стала течь крыши. По результатам многочисленных проверок выяснилось, что при строительстве дома было допущено нарушение технологии по обустройству кровли. Однако представители компании «Армсахстрой» не согласились с подобными доводами и на сегодняшний день, в том числе при помощи руководства НП СРО «Сахалинстрой», пытаются сложить с себя ответственность за недоработки, несмотря на гарантийные обязательства.

Впрочем, данная компания известна больше историей с налоговыми отчислениями. В 2017 году в отношении директора «Армсахстроя» Саркиса Акопяна возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2012 года по декабрь 2014 года компания, участвуя в государственных контрактах по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья, привлекала для работы субподрядчиков, которые отчитывались по упрощённой системе налогообложения. В ходе расследования уголовного дела директор предприятия в полном размере погасил ущерб, причинённый бюджету государства, уплатив доначисленные налоги, пени и штраф в общей сумме более 226 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в таких ситуациях, когда подрядчики причиняют ущерб государству, у каждой СРО есть специально отведённый компенсационный счёт, который наполняется членами саморегулируемой организации в зависимости от размера компании. Данные средства предназначены исключительно для возмещения ущерба от некачественной деятельности своих ассоциантов.

За долгие годы существования в НП СРО «Сахалинстрой» был сформирован фонд в размере более 547 миллионов рублей, однако несмотря на ряд резонансных историй, связанных с членами ассоциации, ни одной компенсационной выплаты не было произведено. Одним из таких вариантов ухода от финансовой ответственности является исключение компании из членом саморегулируемой организации. Такая история произошла с упомянутой выше компанией «Маркер», которая вылетела из числа ассоциантов сразу после того, как у неё начались проблемы с заказчиком. Однако компенсационной взнос компании так никто и не вернул, а деньги остались в самой ассоциации.

Как отмечают другие члены СРО, в подобных ситуациях не предусмотрен механизм возврата своих денег, даже если ты уходишь добровольно и не причинял ущерба.

- Я заплатил в компенсационный фонд почти 6 миллионов рублей и понимаю, что вернуть их уже не смогу. Это так называемый взнос для работы на строительном рынке. Или плати или не работай. При этом даже если я уйду из СРО и в течение последующих пяти лет исполню все свои гарантийные обязательства на объектах, мне эти деньги никто не вернёт, - отметил один из членов «Сахалинстроя», пожелавший остаться неназванным.

Куда и кому уходят средства в подобных случаях – вопрос открытый. Однако перечень негативных историй с участием ассоциантов «Сахалинстроя» из года в год постоянно увеличивается. Интересно, но вместо того, чтобы усилить контроль над работой своих компаний, руководство «Сахалинстрой» всё чаще критикует органы государственной власти, «чужие» строительные лаборатории и подрядчиков из других СРО. Получается, таким образом «Сахалинстрой» прикрывает собственных нерадивых подрядчиков от широкого огласа своей безудержной активностью и борьбой за мнимую справедливость? Возможно, в системе саморегулирования действительно назрела необходимость кардинальных перемен, как минимум, не позволяющая строительным СРО использовать свой статус в интересах аффилированных компаний.