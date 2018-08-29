Рыцари морских дорог

СЕГОДНЯ 01:24 2018-08-29T01:24:58+03:00

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Ещё 10 лет назад о группе компаний «Морской Траст» на российском рынке танкерных перевозок не знал никто. Таких часто называют энтузиастами и авантюристами. Да, те, кто это создавал, молоды, активны и предприимчивы. Но их стратегия развития бизнеса доказывает, что возраст не главное для успешного достижения цели.

Родом с камчатских берегов

Это сейчас «Морской Траст» - компания с миллиардными оборотами, один из самых крупных инвесторов Дальнего Востока в ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) и основной налогоплательщик на Камчатке. А начиналось всё с небольшого, по меркам танкерных перевозок, первенца.

Малыша дедвейтом 1800 тонн руководители компании назвали «Ахиллесом» - имя героя греческих мифов, который был непревзойдённым стратегом, стало для компании судьбоносным.

Стартовал бизнес-проект, как у многих, с малого. Скромный офис, несколько человек персонала, плюс «Ахиллес» и его экипаж. Заходить на рынок перевозок нефтепродуктов было трудно. Но пока никто из бизнес-зубров не видел в новой компании перспективных конкурентов, команда активных и амбициозных мало-помалу стала снабжать рыболовные сейнеры компаний Камчатского края без отрыва от путины - как говорится, кризис 2008 года, услуги новых игроков на топливном рынке оказались как нельзя кстати.

С точностью швейцарских часов

Предложив рыбакам такой нестандартный и в то же время экономически выгодный вариант обслуживания, компания начала динамично развиваться, и вскоре её судоходный парк стал пополняться новыми судами.

- Сперва это были танкеры с небольшой грузовместимостью, которые в основном обеспечивали топливом находившихся в море рыбаков, - рассказывает заместитель директора по эксплуатации флота Андрей Шапаников. - Море не терпит беспечности, все процессы должны быть чётко отлажены - это гарантия выживаемости любого корабля. Фактически мы, обеспечивая топливом находящиеся в Охотоморской и Беринговоморской экспедициях суда, на том же промысле, который длится практически круглый год и в любую погоду, помогаем не только спокойно работать, но и элементарно выжить.

Суда должны иметь хороший ледовый класс, ведь в зимних штормовых условиях часто приходится заходить в ледовые поля вместе с бункеруемым судном, чтобы осуществить операцию без риска навала судов друг на друга.

За 10 лет флот компании вырос в разы - 17 судов, из них 11 танкеров с тоннажностью от 1,5 до 50 тысяч тонн. Кстати, их теперь объединяет нечто общее - имена героев греческой мифологии: Пелей, Пилад, Ясон, Прометей, Приам, Гектор и гордость компании, одно из новых приобретений - красавец «Кайрос», способный перевозить сразу 50 тыс. тонн топлива. Для удобства обслуживания портовых зон Камчатки имеются собственные бункеровщики, плавучий накопитель нефтепродуктов и портовые буксировщики. «Морской Траст» уже присутствует не только на Камчатке, но и в портах Приморского края.

- В России нельзя сразу детально расписать масштабный бизнес, его очень сложно систематизировать от фундамента до крыши. Ты всё равно двигаешься step by step, ибо каждый элемент твоего проекта должен пройти испытание внешней средой. Впоследствии, если есть энергия, рвение и амбиции, можно тиражировать успешный алгоритм и полученный опыт, - объясняет генеральный директор группы компаний Василий Черновский. - Камчатка - регион с точки зрения экономики, прямо скажем, депрессивный: отсутствие больших компаний, не связанных с рыбным промыслом, неготовность людей на внутренние изменения в бизнес-мышлении. Но человек меняет своё сознание, когда сталкивается со сложными задачами.

Бизнес для меня - это способ познания мира, возможность вырваться из рамок обыденности нашего региона, выйти за рамки зоны комфорта и реализовать свой внутренний потенциал.

Каждый день неизменно начинается с «капитанского часа», где капитаны судов не только докладывают в офис о состоянии экипажа, но и решают накопившиеся вопросы. На самом же деле координация работы всего флота компании, будь то танкеры или портовые бункеровщики, идёт в онлайн-режиме. Все данные через спутник выводятся на компьютер, оператор чётко знает курс и задачу, которую выполняет каждый из 17 капитанов. Даже логистика загрузки, разгрузки распределения топлива для бункеровок находящихся в море или зашедших в порт танкеров выработана настолько чётко, что все суда задействованы на 100 % своего ресурса. Офисный менеджмент и экипажи кораблей всегда находятся в едином информационном поле - функционируют как единый организм.

Капитаны Группы компаний "Морской Траст" могут бункеровать суда без оглядки на погодуФото: Предоставлено "Комсомолке"

Команда штучных профессионалов

Производство очень сложное и с повышенным риском экологической опасности, поэтому подход к подбору персонала, который расширился уже до 500 сотрудников, очень строгий. Особенно это касается членов экипажей судов, которые составляют практически 70 % коллектива.

- Мы не только подбираем капитанов, которые имеют большой опыт, особенно в специфике танкерных перевозок, но и растим собственных, присматриваясь к тем, что работают у нас 2-ми, 3-ми помощниками. Нескольким уже доверили самостоятельное управление судами, - делится директор по эксплуатации флота Евгений Чуйко. - Существуют жёсткие требования к капитанам, штурманам и механикам, которые работают на танкерном флоте. Их, увы, не готовят в мореходных учебных заведениях региона - там даётся только базовое образование. Поэтому специфику приходится изучать на специальных курсах. А ведь моря у нас неспокойные, северные, часто бывают шторма - от команды требуется ювелирная работа, чтобы бункеровка и перекачка топлива прошла без рисков. Взять хотя бы бункеровки через бакштов - не каждый капитан решится в штормовых условиях выполнять операцию по заправке судна на ходу. Он стоит перед выбором: либо ждать (иногда по неделе - в надежде на успокоение моря), либо добавить себе седых волос, но спасти бункеруемое судно с аварийным остатком топлива.

Именно поэтому капитаны, по словам Евгения Чуйко, - это «золотой фонд» компании. Но и все остальные, кто выходит в море, регулярно проходят переаттестацию и дополнительное обучение за счёт компании. А во избежание конфликтов на борту, а также чтобы команда в любой нештатной ситуации сработала слаженно и точно, как швейцарские часы, людей тестируют на совместимость и стрессоустойчивость.

Поскольку компания динамично развивается, здесь целенаправленно ведут подбор молодых кадров - ищут их ещё на студенческой скамье.

- С прошлого года мы ввели практику приглашать к нам на дополнительное обучение молодёжь из мореходных училищ, - поясняет директор по эксплуатации флота. - При этом полностью соблюдаем их трудовые права, оформляем, как полноценных сотрудников-стажёров с выплатой дополнительной стипендии и последующим обязательным трудоустройством. Во-первых, это политика компании: командная работа - на первом месте. Во-вторых, люди обязательно должны чувствовать ответственность и понимать, что принятые ими решения могут отразиться на предприятии в целом.

Такой же подход и к подбору топ-менеджмента компании, от которого зависит не только нынешнее состояние дел, но и определение курса, которым движется теперь уже ключевой игрок топливного рынка региона.

- Россия - богатая страна, и это, если хотите, наше проклятие. Если бы мы были бедны недрами и территориями, государство наше полагалось бы на потенциал населения. А сейчас потенциал населения вторичен, - считает гендиректор «Морского Траста». - А ведь всё вокруг, в том числе и в бизнесе, создаётся за счёт внутренней человеческой энергии и смелости её реализовывать. В регионах особенно сложно собрать таких людей. Поэтому на первом плане - компетенция команды. Её нельзя купить, сформировать по щелчку пальцев, заставить работать. Её нужно «заразить» общей идеей, мотивировать. Люди должны ощущать себя частью продукта, который они создают. Нам это отчасти удалось. Если у человека нет внутренней энергии, если он не готов быть локомотивом определённого проекта, нам не по пути. А разделяющие наши идеи становятся частью общего организма.

Новые проекты - новые возможности

На профессионалов здесь делают большую ставку. Именно они обеспечивают компании реализацию всех новых проектов, которые отличаются не только амбициозностью исполнения. Всё делается на самом высшем уровне даже по европейским стандартам.

- Было огромное желание оказывать услуги на самом высшем уровне по мировым стандартам, поэтому и был задуман этот во всех смыслах уникальный, и не только для Камчатки, проект, - рассказывает директор по развитию Борис Лаврентьев. - Аналогов ему нет, даже оборудование и системное обеспечение готовится индивидуально.

Перегрузочный комплекс нефтепродуктов, в который инвестируют 500 миллионов рублей, компактно расположился на территории бывшего завода в портовой зоне Петропавловска-Камчатского. Такой объект на территории полуострова возводится впервые, именно поэтому за его реализацией и судьбой очень пристально следят все местные надзорные органы. Шутка ли, 18 тысяч тонн нефтепродуктов будут храниться и перегружаться прямо в водоохранной зоне.

- Природа - самый строгий наш ревизор, - улыбается исполнительный директор проекта Пётр Власюк. - Это же уникальный, в том числе по экологической безопасности, проект. В нём учтено всё до мелочей, включая специфику Камчатки по сейсмике: объект сразу строится в расчёте на 9-балльные толчки.

Шесть резервуаров для накопления топлива общим объёмом 18 тысяч тонн. Но проектная мощность с запасом. Комплекс обеспечит работой 38 человек, которые будут трудиться в 3 смены. За счёт компании все пройдут переобучение, чтобы уметь управлять сложным оборудованием и знать жёсткие требования безопасности. Прилегающий пирс, куда будут подходить суда для заправки, также будет полностью реконструирован - это обезопасит акваторию порта от разлива нефтепродуктов. На территории будет своя автоматическая пожарная станция. Контроль экологической безопасности - тоже на автоматике. Территорию оборудуют газоанализаторами, видеокамерами и единой системой пожаротушения.

Особое внимание ещё на этапе проектирования уделили боновым заграждениям в системе защиты разлива. Даже здесь применили ноу-хау - так называемые аварийно-разрывные заграждения, которые будут автоматически исключать попадание даже 50 граммов топлива на поверхность воды и причал, который также модернизируют, чтобы бункеровка производилась максимально безопасно.

Уникальный для Камчатки проект начнёт работать в полную мощность уже в 2020 годуФото: Предоставлено "Комсомолке"

Ставка на высокое качество

Руководители компании сразу решили, что для будущего терминала необходимо задать высокие стандарты качества топлива, которые соответствуют мировым и позволяют применять его в любой климатической зоне на современных морских судах российской и зарубежной постройки. C возможностью отгрузки продуктов как на танкеры, так и в автоцистерны, при любых погодных условиях и в короткий промежуток времени.

- Для того чтобы реализовать проект, пришлось многому подучиться. Перенимали опыт сразу в нескольких странах Старого Света. Специально под проект заказано современное оборудование ведущих российских, итальянских, голландских, швейцарских и немецких производителей. Как ноу-хау будут смонтированы измерительные системы и комплексы, которые позволят отгружать нефтепродукты потребителям вплоть до грамма, - с гордостью проводит экскурсию по объекту ведущий специалист по поставке технологического оборудования Андрей Думановский. - Кроме того, чтобы у клиента не возникал вопрос о назначении топлива, оно будет окрашиваться в разные цвета, как это давно делают в Европе. Всё это направлено на то, чтобы исключить хищения не только у нас на терминале, но и на судах.

На терминале оборудуют современную лабораторию, где планируется контролировать все химические процессы и качество, ведь здесь будут не только хранить нефтепродукты, но и с помощью присадок готовить топливо по индивидуальным требованиям заказчиков и c учётом климатических особенностей региона. Причём лабораторные испытания любого из ГСМ сделают доступными заказчикам.

Все процессы будут автоматизированы, управляться из единого диспетчерского поста и почти полностью исключат участие человека. При увеличении количества резервуаров в будущем управление дополнительными функциями и операциями можно легко интегрировать в основную систему контроля и управления диспетчерской.

С помощью специальных перемешивающих устройств, «блендеров» и установок подогрева мазут или дизтопливо будут смешиваться c присадками в необходимых строгих пропорциях и по трубопроводу загружаться на танкеры.

- Сейчас на Камчатке и не только появляется современный рыбоперерабатывающий, танкерный и пассажирский флот, и, естественно, требования к эксплуатации оборудования и механизмам становятся выше. А стало быть, и топливо требуется качественное, - объясняет Андрей Думановский. - Кроме того, руководители нашей компании в онлайн-режиме смогут контролировать все процессы, а любой из клиентов - объёмы отгружаемой продукции.

О сотрудниках компании, которые будут трудиться на объекте, тоже подумали. Комфортные зоны отдыха, столовая, удобные раздевалки и душевые. Ну, бюджету региона этот объект «Морского Траста» после ввода в эксплуатацию в 2020 году будет приносить порядка 124 миллионов рублей в год.

- Есть мнение, что бизнесмены - это спекулянты. А по-моему, это романтики и мечтатели. Деньги на втором месте, - уверен генеральный директор ГК «Морской Траст». - Как сказал один известный бизнесмен, деньги - это километровые столбы во время путешествия, показатель того, сколько проехал. Главная цель всё-таки - это создание качественного продукта, качественных услуг. Когда кайфуешь от того, что ты в этот мир принёс что-то самобытное, что родилось внутри тебя, то зажигаешься и хочешь идти дальше, наполняясь энергией.