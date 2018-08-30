2018-08-29T10:15:22+03:00
Общество

Праздник 1 сентября во Владивостоке: школьные линейки, городские события и фестиваль сладостей

Где и как отметить День знаний во Владивостоке - рассказывает "Комсомольская правда"
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В этом году 1 сентября выпадает на субботу, но это не отменяет проведения школьных линеек!В этом году 1 сентября выпадает на субботу, но это не отменяет проведения школьных линеек!Фото: Иван МАКЕЕВ
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Праздник 1 сентября в 2018 году во Владивостоке растянется на два дня. В первый день осени всех школьников ждут торжественные линейки и специально подготовленные мероприятия на набережной Спортивной гавани. Ну а на следующий день в столице Приморья пройдут фестиваль сладостей, танцевальный лекторий и гастрономический фестиваль.

Традиционно ключевым событием Дня знаний являются линейки, которые проводятся во всех школах. Формат разный, каждое учебное заведение по-своему подходит к первым осенним сборам учеников. Большинство школ в этом году ограничатся лишь торжественной линейкой и общим сбором детей для получения информации о дальнейшем расписании.

Однако есть и исключения. Для некоторых учеников в этот день пройдут уроки. Информацию о том, стоит ли вручать ребенку учебники и школьные принадлежности, стоит уточнить заранее в школе. В этот день школьников не будут грузить по полной, а значит останется время на развлечения и отдых всей семьей.

Детский праздник на набережной Спортивной гавани. 1 сентября с 15.00 до 18.00. Вход свободный.

1 сентября на набережной Спортивной гавани пройдет закрытие проекта «Детское счастье. Соседи». И, как всегда, должно быть весело и интересно.

- Юные горожане и их родители смогут поучаствовать в розыгрыше подарков. Призовой фонд более 200 тысяч рублей. Розыгрыш пройдет с помощью барабана, в который гости будут забрасывать лотерейные билетики, получившие в течение лета на дворовых праздниках, - рассказали в агентстве «8 день».

Ребят ждут шоу мыльных пузырей, анимационная программа, развлекательное бумажное шоу, крио-шоу, выступления детских коллективов Владивостока, большой детский танцевальный флешмоб.

«О, да! Еда!»: 1 и 2 сентября с 10.00 до 22.00. Водная станция ТОФ. Стоимость билетов: 200 рублей на два дня. Детям до 12 лет - бесплатно.

Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» пройдет во Владивостоке впервые и обещает быть не только вкусным, но и богатым на развлечения. Гости смогут не только отведать различные блюда, которые разработали шеф-повара специально к фестивалю, но и перенять кулинарные секреты на мастер-классах. Причем тут же на дегустации оценить их на вкус.

- Можно будет послушать лекции от food-блогеров, food-фотографов и стилистов, маркетологов, сомелье и других экспертов ресторанного бизнеса, поучаствовать в квестах и получить приятные призы от участников фестиваля, - рассказали организаторы. - А заодно насладиться выступлением музыкальных групп Gospel Tramp, Pill Couple, Sad sad Satan, Sugar Crystal, Gizmo, Ank Yqu/Жёв Джармуша, Blues Lime, «Марлины» и многих других.

Для малышей будет работать детская зона. Юноши смогут сыграть в открытом чемпионате по стритболу. Ну а вечером удобно расположиться в кинотеатре под открытым небом.

Стоит отметить, что на фестивале все развлечения бесплатные. Оплачиваются только заказанные блюда.

Фестиваль сладостей. 2 сентября станция Санаторная, парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

В настоящий рай для сладкоежек, как больших, так и маленьких, превратится парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной. «Комсомольская правда» - Владивосток» проведет здесь большой семейный праздник - «Фестиваль сладостей», а это значит, что отличное настроение гарантировано. Еще бы! Весь праздник гостей будут развлекать со сцены творческие коллективы и веселые ведущие, а хедлайнером мероприятия станет восходящая звезда приморской сцены Ляля Алексакова.

На фестивале смешить и забавить гостей готовятся клоуны и аниматоры. В программе также шоу мыльных пузырей, фокусы. Можно будет познакомиться поближе с понравившейся зверушкой - на праздник приедет контактный зоопарк.

Ну и, конечно, огромное разнообразие сладостей на любой вкус предложат участники фестиваля: мороженое, выпечку, кондитерские изделия.

Для любителей делать памятные снимки и выкладывать себя в соцсети ждут красивые фотозоны. А завершится праздник зажигательной семейной дискотекой.

Танцевальный лекторий «We Can Dance». 2 сентября с 13:00 до 16:00. проспект 100-летия Владивостока, 103, парк Победы. Вход бесплатный.

Танцевальный лекторий «We Can Dance» - это серия бесплатных уличных образовательных семинаров для школьников и педагогов по танцам. Они пройдут при поддержке администрации Владивостока в рамках подготовки к городскому танцевальному конкурсу «Стартинейджер-2018». Участие бесплатное.

Местом проведения семинаров станет площадка перед Приморским краевым домом молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103, парк Победы).

Первое уличное занятие состоится в воскресенье, 2 сентября, с 13:00 до 16:00. Тема встречи: «Что такое хореография, или Как грамотно и эффективно создавать танцевальные номера». Кроме того, участников проекта ждет практика — жонглирование и пластическая импровизация.

Более подробную информацию можно узнать у куратора мероприятия Максима Будянского по телефону 8-924-235-25-46.

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